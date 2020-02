Haus des Geldes Staffel 4: Stars albern entzückend am Set der Netflix-Serie herum

Die 4. Staffel von Haus des Geldes bei Netflix steht im April vor der Tür. Infos, Bilder und Videos sind zwar rar gesät, aber zumindest ein Outtakes-Video weckt nun Vorfreude auf die Serie.

Haus des Geldes startet am 3. April 2020 bei Netflix in die 4. Staffel. Viel dazu, wie es weitergeht, wissen wir allerdings auch anderthalb Monate vor dem Starttermin nicht. Noch nicht einmal ein richtiger Trailer wurde veröffentlicht.



Alles, was wir zu Staffel 4 von Haus des Geldes wissen, deutet dennoch darauf hin, dass es wieder dramatisch und actionreich zugehen wird. Der spanische Netflix-Zweig hat nun zur Einstimmung auf Season 4 zumindest schon mal ein Blooper-Video veröffentlicht, also einen Zusammenschnitt der Patzer beim Dreh.

Haus des Geldes: Seht vor Staffel 4 die Ausrutscher der Stars

Nachdem ein kurzer Video-Teaser uns zuletzt für die 4. Staffel von Haus des Geldes Chaos versprach, aber nichts weiter als die Protagonisten zeigte, lässt uns der spanische Twitter-Kanal von La Casa de Papel nun (mit englischen Untertiteln) ebenfalls Chaos in einer Zusammenstellung von Ausrutschern, Versprechern und anderen Albernheiten erleben.

Hierfür kehren wir unter anderem in die überfallene Zentralbank in Madrid zurück, wo der Cliffhanger von Netflix' Haus des Geldes uns am Ende von Staffel 3 zurückließ. Aber seht am besten selbst:

¡Segunda ronda de tomas falsas de la Parte 3! Vídeo completo https://t.co/Cg79BP6wPc #LCDP pic.twitter.com/qwvTSxCU0U — La Casa de Papel (@lacasadepapel) February 12, 2020

Das Video bezieht sich zwar in seinen Aufnahmen auf Staffel 3, doch da Season 3 und 4 (genau wie zuvor 1 und 2) eng zusammenhängen, ist dieser frisch veröffentlichte Einblick trotzdem eine gute Stütze, um die Erinnerung aufzufrischen.

Haus des Geldes außerhalb von Netflix: Raum zur Ausgelassenheit

Vor Safes, in Fahrstühlen und unter den Gewölben großen Bankhallen könnt ihr in dem Video dabei zusehen, wie Tokio (Úrsula Corberó) sich als Mission: Impossible-Mitglied fühlt, der Professor (Álvaro Morte) Telefone vor dem Absturz bewahrt und Helsinki (Darko Peric) seine Liebe zum Musikinstrument Harfe entdeckt. Es wird entgegen des sonst ernsten Tonfalls der Netflix-Serie mit viel Gelächter geküsst und getanzt.

Das vollständige Netflix-Blooper-Video zur 3. Staffel von Haus des Geldes findet ihr beim spanischen Youtube-Kanal von Haus des Geldes (hier ebenfalls mit zuschaltbaren englischen Untertiteln).

Bis Netflix zumindest den ersten langen Trailer veröffentlicht, müssen wir uns aber wohl weiter mit Späßen wie mit dem 6 Underground-Crossover mit Haus des Geldes begnügen.



Doch keine Sorge: Die Wartezeit schrumpft jeden Tag ein Stück weiter und Anfang April wissen wir dann endlich, ob es der Professor und seine Crew einmal mehr schaffen werden, ihren Raubzug in Staffel 4 siegreich zu Ende zu führen.

Glaubst du, die 4. Staffel von Haus des Geldes bei Netflix wird so lustig, wie das Blooper-Video?