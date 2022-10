Herr der Ringe Folge 5 & 6 im Recap – mit großer Sauron-Verschwörung und Mittelerde-Katastrophe

Wir nehmen die Episoden 5 und 6 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht genauer unter die Lupe und sprechen über verborgene Anspielungen und die große Katastrophe.

Nach dem Podcast-Check des Serien-Auftakts sowie der detaillierten Podcast-Analyse von Folge 3 und 4 kommt es in den Episoden 5 und 6 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zur ersten großen Schlacht – und zur Katastrophe. Wir steigen tief in die neusten Rätsel ein und erklären die Figuren-Entwicklungen von Amazons Fantasy-Epos.

Folge 5 von die Ringe der Macht (Abschiede) rüstet in den Südlanden und auf Númenor zum Kampf, bevor es in Folge 6 (Udûn) zur brutalen Eskalation kommt. Was waren die besten und was die schwierigsten Szenen der zwei Episoden? Wir diskutieren die kontroverse Mithril-Enthüllung ebenso wie Elronds und Durins Freundschaft und die wahren Absichten von Ork-Anführer Adar.

Manche Herr der Ringe-Theorien müssen nun neu überdacht werden, während andere sich inmitten von Täuschungsmanövern erhärten. Die Mystikerinnen bringen frischen Wind in die Spekulationen zum Fremden bei den Harfüßen. Und habt ihr die rührenden Anspielungen an Tolkien und Peter Jacksons Trilogie entdeckt?

