Herr der Ringe-Serie führt Fans mit Falschinformationen hinters Licht: Diesen Sauron-Bildern dürft ihr nicht trauen

Amazons Herr der Ringe-Serie eifert scheinbar Sauron nach: Mit Falschinformationen sollen Ringe der Macht-Fans vor Staffel 2 vom rechten Weg abgebracht werden.

Obwohl Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dieses Jahr bei Amazon Prime * auf die 2. Staffel zusteuert, haben wir immer noch keinen offiziellen Einblick in die Fantasy-Rückkehr erhalten, der über düstere Versprechen hinausgeht. Nun kam außerdem heraus, dass Mitarbeiter:innen der Serie die Fans im Vorfeld bewusst zu Sauron-Entwicklungen hinters Licht geführt haben.



Herr der Ringe-Serie nimmt sich vor Staffel 2 ein Beispiel an Sauron als Meister der Täuschung

Geheimhaltung wird bei Amazons Herr der Ringe-Serie großgeschrieben. Während beim Dreh von Staffel 1 in Neuseeland u.a. falsche Filmteams als Ablenkungsmanöver losgeschickt wurden, verlegten sich die Beteiligten von Staffel 2 offenbar auf eine neue Strategie, die sogar Bösewicht Sauron stolz gemacht hätte. Wie die Fanseite Fellowship of Fans berichtete, wurden gezielte Falschinformationen zu Sauron verbreitet – und zwar aus zwei Gründen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum einen gibt es bei fast allen großen Produktionen Leaks und so gaben auch Angestellte der Herr der Ringe-Serie heimlich Informationen nach außen weiter. Um diese anonymen Leaker in den eigenen Reihen zu finden, sollen unterschiedlichste falsche Serien-Entwicklungen gestreut worden sein, insbesondere zu Sauron. Die oben eingebundenen "Konzept-Bilder" sind nur einige Beispiele dafür. Heißt das also, dass Sauron keine Dorfbewohner mit einer Gabel (?) verführt oder mit einer neuen Frau an seiner Seite (Amelia Kenworthy) Häuser niederbrennt?

Zum anderen sollen die Infos zu Fake-Sauron aber auch dem Zweck gedient haben, die Wasser der öffentlichen Meinung zu bestimmten Story-Entwicklungen zu testen. Würden Herr der Ringe-Fans bestimmte Entscheidungen gutheißen oder verdammen? Welche Erkenntnisse Amazons Kreative aus den beobachteten Leak-Diskussionen für 2. Staffel von Die Ringe der Macht gezogen haben, können wir leider nicht abschätzen.

Welche Staffel 2-Informationen zu Sauron müssen Herr der Ringe-Fans neu bewerten?

Vor allem eine Sauron-Info, die vorab geleakt war, stellte sich im Zuge dessen als falsch heraus: Die Berichte, dass Gavi Singh Chera in Die Ringe der Macht eine zweite Version von Sauron verkörpern würde, stimmen offenbar nicht. Stattdessen soll der Staffel 2-Neuzugang lauf FoF eine Figur spielen, deren Bevölkerungsgruppe wir in der Serie bisher noch nicht gesehen haben. Vielleicht einen Südländer?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das zusätzlich kursierende Gerücht, dass Sauron in Staffel 2 die Form von Galadriels Ehemann Celeborn annimmt, ist ebenfalls nicht korrekt. Ob die irreführende Information zu Saurons zweiter Gestalt bedeutet, dass wir Charlie Vickers' Figur nun doch nicht als Gestaltwandler erleben, ist damit wieder unklar. Die Produktion soll jedoch weiterhin den alternativen Sauron-Name Annatar führen.

Was uns am Ende zur Rückkehr von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erwartet, bleibt somit weiter voller Überraschungen und Twist – ganz so, wie es uns für Staffel 2 versprochen wurde.

Podcast für die Wartezeit: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht bis zum Start der 2. Herr der Ringe-Staffel noch frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.