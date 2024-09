Herr der Ringe-Star will Ringe der Macht aus diesem Grund nicht schauen – und entschuldigt sich bei Nachfolger

Herr der Ringe-Star Hugo Weaving mag als Schauspieler viel Zeit in Mittelerde verbracht haben, seinen Elrond-Nachfolger in der Ringe der Macht-Serie hat er trotzdem aus ganz bestimmtem Grund nie gesehen.

Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie liegt über 20 Jahre zurück und in Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bevölkert eine neue Besetzung Mittelerde. Das heißt aber nicht, dass jeder vorige Star auch Lust hat, die neuste Tolkien-Interpretation zu schauen, wie Elrond-Darsteller Hugo Weaving verriet.

Herr der Ringe-Star Hugo Weaving hat genug von Elrond und Mittelerde

Insgesamt fünfmal verkörperte Hugo Weaving (Matrix) den Elben Elrond: in drei Herr der Ringe- und zwei Hobbit-Filmen. Als Gastgeber in Bruchtal, weiser Berater und Vater von Arwen hat der mittlerweile 64-Jährige reichlich Erfahrung in der Fantasy-Reihe vorzuweisen. Die neue Mittelerde-Serie Die Ringe der Macht, die gerade in die 2. Staffel gestartet ist, plant der britische Schauspieler allerdings nicht zu sehen, wie er RadioTimes verriet:

Ich habe sie nicht gesehen und entschuldige mich bei Robert [Aramayo]. Nein, ich habe zu viel Zeit in Mittelerde verbracht und habe kein besonderes Interesse daran, dorthin zurückzukehren. Aber ich liebe Neuseeland und war kürzlich wieder dort.

Robert Aramayo spielt einen jüngeren Elrond in der Prequel-Serie und zählt zu den Fanlieblingen, wie unser Figuren-Ranking nach Staffel 1 bewies. Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie wurde zwar nicht mehr in Neuseeland gedreht, aber Hugo Weavings Abstandnehmen geht ohnehin eher in eine andere Richtung:



Es ist witzig, wenn man so viel Zeit auf eine Weise auf ein bestimmte Werk verwendet ... Es ist ein großer Film, ein gewaltiges Franchsie. Aber für mich hat die Rolle keinen so großen Stellenwert [in meiner Karriere] wie für die Fans. Also meine Entschuldigung an Robert, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Ich bin sicher, er ist großartig.

Hugo Weaving hatte schon in der Vergangenheit nicht mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten. Schon zu Staffel 1 von Die Ringe der Macht betonte er, es bestünde "keine Chance", ihn noch einmal als Elrond zu sehen. Er ging sogar so weit, seine Herr der Ringe-Figur einen "Wäscheständer" zu nennen, weil er schauspielerisch so wenig zu tun hatte. Sein Nachfolger Robert Aramayo ist im Vergleich dazu als junger Elrond deutlich aktiver in Mittelerde unterwegs und kann dort noch einige Elrond-Geheimnisse aufdecken.

Wann kommt die neue Folge Die Ringe der Macht?

Die Herr der Ringe-Serie wird aktuell jeden Donnerstag mit einer neuen Folge veröffentlicht. Episode 4 (von insgesamt 8) erscheint am 5. September 2024 um 9 Uhr morgens bei Amazon Prime *.

Die Ringe der Macht im Podcast: Lohnt sich Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück. Wir diskutieren, was Staffel 2 anders macht und ob die ersten drei Folgen überzeugen können.

Nach der Offenbarung von Bösewicht Sauron werden die Karten in Mittelerde neu gemischt. Das Ergebnis der 2. Staffel betrachten Esther und Mario mit sehr unterschiedlichem Blick. Auf einen spoilerfreien ersten Podcast-Teil folgt eine Serien-Besprechung mit tiefergehender Herr der Ringe-Analyse.