Heute Abend laufen zwei starbesetzte Action-Thriller direkt hintereinander im TV: 4 Stunden unterhaltsamer Nervenkitzel

U-Boote und Brücken sind die Stichworte des Film-Doppelpacks, das heute Abend im TV läuft. Fans von schnörkelloser Action-Thriller-Unterhaltung mit satter Starpower sollten hier einschalten.

Gerard Butler, Gary Oldman, Chadwick Boseman und J.K. Simmons: Eine ganze Reihe illustrer Stars wartet heute Abend bei RTL Zwei auf euch, wo gleich zwei spannende Filme am Stück ausgestrahlt werden. Hunter Killer und 21 Bridges bieten euch einen 4-stündigen Action-Thriller-Marathon, bei dem Genre-Fans voll auf ihre Kosten kommen.



Heute Abend im TV: Im U-Boot-Actioner Hunter Killer will Gerard Butler den 3. Weltkrieg verhindern

Als im Nordpolarmeer zunächst ein russisches und kurz darauf ein US-amerikanisches U-Boot versenkt werden, schrillen im US-Verteidigungsministerium die Alarmglocken. Da unklar ist, wer oder was für die Angriffe verantwortlich ist, wird die USS Arkansas unter Leitung des neuen Kapitäns Joe Glass (Butler) entsandt, um die Vorfälle genauer zu untersuchen.

Dabei wird schnell deutlich, dass eine politische Verschwörung unfassbaren Ausmaßes im Gange ist, die nicht nur Glass und seine Crew in Gefahr bringt, sondern die ganze Menschheit: Der 3. Weltkrieg droht! Während Glass unter Wasser ums Überleben kämpft, suchen an Land die US-Stabschefs um Admiral Donnegan (Oldman) händeringend nach Lösungen, um eine Katastrophe zu verhindern.

Hunter Killer kommt sicherlich nicht an die großen Klassiker seines Subgenres wie Das Boot oder Crimson Tide - In tiefster Gefahr heran. Dennoch verfolgt der Film ohne Umwege seine Prämisse und bietet genau das, was man von ihm erwartet: Spannung auf engstem Raum und Action mit ordentlichem Wumms-Faktor.

Thriller-TV-Tipp 21 Bridges: Brückensperrung und Hetzjagd durch Manhattan

Action-Thriller-Tipp Nr. 2 führt euch vom Arktischen Ozean auf die Straßen Manhattans: In 21 Bridges muss der New Yorker Detective Andre Davis (Boseman) einen mehrfachen Polizistenmord aufklären. Um die kaltblütigen Täter schnappen zu können, veranlasst er die Sperrung aller 21 Brücken, die von der Insel führen und riegelt so eine ganze Großstadt komplett ab.

Bei seinen Ermittlungen bekommt Davis allerdings jede Menge Gegenwind aus den eigenen Reihen zu spüren. Innerhalb des NYPD gibt es nämlich so einige korrupte Individuen, die absolut kein Interesse daran haben, den Fall zu lösen.

21 Bridges ist ein Cop-Thriller von 2019, der dramaturgisch gesehen auch aus den 1990er-Jahren stammen könnte und im besten Sinne altmodisch daherkommt. Einen Innovationspreis gewinnt das Drehbuch zwar nicht, dafür kann der Film mit eleganten Bildern punkten und ist bis in die Nebenrollen ausgezeichnet besetzt (u. a. Oscarpreisträger J.K. Simmons, Sienna Miller, Taylor Kitsch, Stephan James).

Zwei Action-Thriller am Stück: Wann laufen Hunter Killer und 21 Bridges im TV?

Der Action-Thriller-Marathon beginnt heute Abend am 8. August um 20.15 Uhr auf RTL Zwei mit Hunter Killer. Direkt im Anschluss um 22.35 Uhr geht es dann auf dem Sender weiter mit 21 Bridges.

Wiederholungen sendet RTL Zwei zwar nicht, dafür könnt ihr beide Filme aber streamen. Hunter Killer gibt es beispielsweise in den Abo-Flatrates von Amazon Prime Video, Netflix und MagentaTV. 21 Bridges steht wiederum als Kauf- oder Leihoption bei diversen Streaming-Anbietern zur Verfügung.