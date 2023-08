Heute im TV: 230 Millionen Dollar teurer Marvel-Blockbuster, der ein riesiges Universum anstoßen sollte, doch es kam alles ganz anders

Heute läuft ein ultrateurer Marvel-Kracher im TV, dessen Universum aus einem ärgerlichen Grund leider begraben wurde. Für einen aufsehenerregenden Gastauftritt hat es aber doch nocht gereicht.

Im TV: Marvel-Kracher The Amazing Spider-Man sollte eigene Spin-offs bekommen

The Amazing Spider-Man erzählt von den Highschool-Jahren Peter Parkers (Garfield), der seiner Mitschülerin Gwen Stacy (Emma Stone) hinterherschwärmt und ansonsten ein ziemlicher Einzelgänger ist. Als er von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wird, entwickelt er Superkräfte. Und muss sie prompt gegen einen mordlüsternen Superfiesling einsetzen.

The Amazing Spider-Man war ein Kinoerfolg und ermöglichte Garfield mit The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro einen zweiten Marvel-Auftritt. Danach sollte das Universum des Reboots ausgebaut werden, Fiesling Electro (Jamie Foxx) war für das Spin-off The Sinister Six eingeplant.

Aber es kam anders. Der Deal zwischen Produzent Sony und Rechteinhaber Marvel platzte und Garfield verlor sein Spidey-Posten an Tom Holland. Zur Freude vieler Fans tauchte er kürzlich in Spider-Man: No Way Home noch einmal aus der Versenkung auf.

Ob das eigentlich mit ihm geplante Superhelden-Universum aber doch noch auf die Leinwand kommt, ist bisher nur ein Gegenstand für Fan-Spekulationen. Handfeste Anzeichen gibt es leider nicht.

Wann läuft The Amazing Spider-Man im TV?

The Amazing Spider-Man läuft am heutigen Mittwoch, den 2. August 2023, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 8. August um 1.25 Uhr nachholen. Regie führte Marc Webb (500 Days of Summer).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

