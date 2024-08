Heute im TV: 4 Stunden fesselnde Abenteuer-Unterhaltung für die ganze Familie

Gleich zwei gefeierte Disney Live-Action-Remakes gibt es heute im Doppelpack im TV zusehen. Die emotionalen Tierfilme bieten Spannung, tiefe Emotionen und viel Herz für die ganze Familie.

Nicht zuletzt die ernsten Themen, die in Der König der Löwen behandelt werden, haben den Trickfilm zu einem wahren Disney-Klassiker gemacht. Heute kommt das gelungene Live-Action-Remake im TV. Direkt im Anschluss könnt ihr euch mit Dumbo auf eine weitere Disney-Neuverfilmung freuen und die wurde von keinem geringen als Regie-Legende Tim Burton inszeniert.



Disneys Der König der Löwen und Dumbo: Emotionale Live-Action Remakes im TV

Mit dem Tag seiner Geburt ist Simbas Schicksal als König der Löwen hervor bestimmt. Doch die unerschrockene Neugier des naiven Löwenjungen bringt ihn das ein oder andere Mal in Gefahr. Das weiß sein hinterhältiger Onkel Scar auszunutzen, der mithilfe der Hyänen einen Plan ausheckt, um die Macht an sich zu reißen. Jetzt liegt es an Simba seinen Platz zurückzuerobern.

Während sich Der König der Löwen mit Trauer, Schuld und Verantwortung beschäftigt, widmet sich auch Dumbo einem ernsten Thema. Der junge Elefant wird in einen Zirkus hineingeboren und aufgrund seiner überdimensional großen Ohren mit Spott und Ausgrenzung konfrontiert.

Disney Dumbo

Doch der Zirkus-Mitarbeiter Holt (Colin Farrell) und seine Kinder (Nico Parker, Finley Hobbins) setzen sich für Dumbo ein und entdecken, dass dieser mit seinen Ohren fliegen kann. Das gibt dem Zirkus, der von Direktor Max Medici (Danny DeVito) geleitet wird, Aufwind, doch der profitgierige Investor (Michael Keaton) scheint andere Pläne mit dem Elefanten zu verfolgen.

Fortsetzung von Der König der Löwen handelt von Mufasa und Scar

Der König der Löwen ist mit einem Einspielergebnis von über einer halben Milliarde US-Dollar Disneys erfolgreichstes Live-Action-Remake . Klar, dass das Studio sich eine Fortsetzung nicht entgehen lässt, die schon am 19. Dezember in den Kinos startet.

Anders als Teil 2 der Trickfilmfortsetzung, die von Simbas und Scars Nachwuchs handelt, wird es mit Mufasa: Der König der Löwen ein Prequel geben. Hier erfahren wir, wie der Waise Mufasa und Prinz Taka alias Scar zu Brüdern wurden. Der Trailer verspricht eine neue, epische Reise, in der wir die unterschiedlichen Charaktere in enger Verbundenheit erleben dürfen und wahrscheinlich erfahren werden, wie sie zu Todfeinden wurden.

Dumbo ist deutlich moderner als das Original und korrigiert veraltete Bilder

Während es bei Der König der Löwen glücklicherweise kaum Abweichungen von dem Zeichentrickfilm gibt, weist Dumbo deutlich größere Unterschiede zum Original auf. In dem Fall tut es dem Film gut, denn so wird die Vorlage von 1941 an wichtigen Stellen modernisiert und ein großer Fehler des Originals korrigiert. Burton schafft es in der Neuverfilmung Kapitalismus-Kritik einzuarbeiten und auch deutlicher auf die schlimmen Lebensumstände von Tieren in Gefangenschaft aufmerksam zu machen.

Dass Dumbos Geschichte in mancher Hinsicht auch auf die Realität übertragbar ist, hat Regisseur Tim Burton am eigenen Leib erfahren. Obwohl er schon unzählige Filme für Disney auf die Leinwand brachte, scheint er nach dem Remake nicht mehr für das Studio arbeiten zu wollen: "Ich merkte damals, dass ich selbst Dumbo bin und in diesem großen, grauenhaften Zirkus schufte und fliehen muss."

Wann kommen Disneys Live-Action Remakes Der König der Löwen und Dumbo im TV?

Wie Simba zum König wird, seht ihr am heutigen Samstag, den 24. August um 20:15 Uhr auf Sat.1. Direkt im Anschluss fliegt der kleine Elefant durch die Zirkusmanege um 22:40 Uhr. Bei der Wiederholung am Sonntag läuft zuerst Dumbo um 14:25 Uhr und Der König der Löwen im Anschluss um 16:40 Uhr. Beide Live-Action Filme könnt ihr auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.