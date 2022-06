Heute im TV: Bildgewaltiger Fantasyfilm mit 150 Millionen-Budget, dessen geplante Fortsetzung nie kam

Das TV-Programm bietet heute spektakuläre Unterhaltung. Dieser teure Fantasyfilm sollte eigentlich einen zweiten Teil nach sich ziehen. Aber dazu kam es nie. Warum?

Kaum jemand wird sich groß daran erinnern, ihn auf der Leinwand gesehen zu haben, aber Zorn der Titanen war Teil von gleich zwei Strömungen, die das Kino jahrelang prägten: Der 3D-Hype und Sandalenfilme.

Der Fantasy-Kracher mit Avatar-Star Sam Worthington aus dem Jahr 2012 ist die Fortsetzung von Kampf der Titanen. Beide Filme sind gewaltige Spektakel, denen man viel vorwerfen kann, aber immerhin brachten sie die Kinosäle zum Beben. Zorn der Titanen läuft heute um 22.55 Uhr bei ProSieben im TV. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 3.30 Uhr. Wir erklären, warum auf den teuren und aufwendigen Film keine Fortsetzung mehr folgte.

Heute im TV: Darum geht es im teuren Fantasy-Kracher Zorn der Titanen

Zorn der Titanen - TV-Spot 4 (English) HD

Der Blockbuster greift wie sein Vorgänger verschiedene Motive, Sagen und Figuren der griechischen Mythologie auf. Regisseur Jonathan Liebesman hatte vor allem die Aufgabe, mit einem üppigen 150 Millionen US-Dollar-Budget, aus diesen Zutaten Leinwandschauwerte zu erschaffen. Die Handlung war eher nachrangig. In Zorn der Titanen richtet sich der Zorn der Titanen nicht nur gegen Zeus (Liam Neeson), sondern gegen die ganze Menschheit.

Nachdem Hades (Ralph Fiennes) und Ares (Édgar Ramírez) sich mit Kronos verbündet und Zeus in eine Falle gelockt haben, liegt es an Halbgott Perseus (Sam Worthington), die Menschen in einem weiteren Kampf gegen die Titanen zu verteidigen. Gemeinsam mit Königin Andromeda (Rosamund Pike), Poseidons Sohn Agenor (Toby Kebbell) und Hephaistos (Bill Nighy) begibt sich Perseus auf die gefährliche Reise in die Unterwelt, um den Zorn der Titanen abzuwenden. (Hinreißende Fantasy bei Disney+: Dieser Film verzaubert nicht nur Herr der Ringe-Fans)

Ist Zorn der Titanen gefloppt? Warum gab es keinen dritten Teil mehr?

Zorn der Titanen war kein durchschlagender Kassenerfolg, aber auch kein Rohrkrepierer. Dem 150 Millionen-Budget steht ein weltweites Einspielergebnis von knapp über 300 Millionen US-Dollar gegenüber, das durch die damals noch sehr hohen Heimkinoerlöse deutlich aufgewertet wurde. Gerade das internationale Ergebnis von 221 Millionen US-Dollar hätte eine weitere Fortsetzung rechtfertigen können.

Tatsächlich wurde ein 3. Teil schon vor dem Kinostart von Teil 2 entwickelt . Zwei Autoren von "Zorn" schrieben am Skript, Dan Mazeau und David Leslie Johnson. Als Titel für Teil 3 kursiert seither Revenge of the Titans, also Rache der Titanen. Aber, wie ihr wohl bemerkt habt: Dieser Film ist nie entstanden. Warum? Das hat zwei Gründe.

Grund 1: Das Einspielergebnis war gut, aber nicht gut genug

Zorn der Titanen war zwar profitabel, spielte aber deutlich weniger ein als sein Vorgänger (493 Millionen US-Dollar). Die Tendenz war schlecht.

Das Einspielergebnis war gut, aber nicht gut genug Zorn der Titanen war zwar profitabel, spielte aber deutlich weniger ein als sein Vorgänger (493 Millionen US-Dollar). Die Tendenz war schlecht. Grund 2: Die frischen Ideen für eine Fortsetzung fehlten

Ein dritter Film wurde zwar entwickelt, aber wenn niemand weiß, was darin überhaupt mit den Figuren passieren sollte, wird das natürlich ein eher schwieriges Unterfangen. Laut "Zorn"-Produzent Basil Iwanyk war genau das leider der traurige Zustand.

Keine Ideen, keine Personen, die Herzblut für das Projekt aufgebracht hätten und keine finanziellen Anreize für ein Studio: So verlief Kampf der Titanen 3 im Sande. Ein bisschen schade ist das schon.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Hättet ihr gerne eine dritten Teil der Reihe gesehen?