Heute im TV: Der Beginn des größten Horror-Universums mit 9 Filmen, die über 2 Milliarden einspielten

Am Dienstagabend strahlt Tele5 den ersten Conjuring-Teil aus. Die Horror-Reihe kommt auf mittlerweile neun Filme, die zusammen ein riesiger Kinokassen-Hit sind.

Nach Saw und Insidious legte Regisseur James Wan mit Conjuring - Die Heimsuchung den Grundstein für das größte Horror-Franchise unserer Gegenwart. Die Reihe rund um Geister, Dämonen und Grusel-Puppen bringt es bis heute auf neun Filme, die kommerziell extrem erfolgreich sind.

Falls ihr mal wieder den Start des Conjuring-Universums erleben wollt, habt ihr am Dienstag bei Tele5 die Gelegenheit dazu. Dann läuft Teil 1.

Darum geht es in Conjuring

In der Handlung des Horror-Blockbusters widmet sich das Ehepaar Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) Anfang der 70er übernatürlichen Vorfällen. Ihr neuester Fall dreht sich um eine Familie in einem abgelegenen Farmhaus in New England, die von einer bösen Macht terrorisiert wird. Es wird die bisher härteste Dämonenaustreibung für die Warrens.

Mit dem am 21. September im Kino startenden The Nun 2 bringt es das Conjuring-Universum auf mittlerweile neun Filme:

Wann läuft Conjuring im TV?

Tele5 strahlt den ersten Teil des Horror-Universums am 12. September 2023 um 22:25 Uhr aus. Alternativ streamt Conjuring 1 auch gerade bei Netflix im Abo.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



