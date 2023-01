Heute im TV: Der vorerst letzte Film aus einem gigantischen Marvel-Universum, das 20 Jahre gewachsen ist

Der Marvel-Flop X-Men: Dark Phoenix beschloss fürs Erste das große X-Men-Universum, das fast 20 Jahre bestanden hatte. Heute läuft der Film im TV.

Noch vor der MCU-Geburt zeigten die X-Men-Filme, wie erfolgreich Marvel-Geschichten im Kino sein können. Aber was im Jahr 2000 dank X-Men - Der Film großartig begann, endete 2019 mit X-Men: Dark Phoenix an einem Tiefpunkt. Der Film floppte sowohl bei der Kritik als auch an den Kinokassen und zog bis auf Weiteres einen Strich unter die Franchise-Pläne. Heute läuft er im TV.

Dark Phoenix versetzte den X-Men in Marvel-Filmen den Todesstoß – vorerst

Dark Phoenix sollte innerhalb des X-Men-Leinwanduniversums die Prequel-Reihe abschließen, die 2011 mit X-Men: Erste Entscheidung begann. Die Reihe widmete sich den jungen Mutanten um Charles Xavier (James McAvoy) und Erik Lehnsherr (Michael Fassbender). Der Film selbst greift die gefeierte Dark Phoenix-Storyline der Comics auf, in der eine übermächtige Jean Grey (Sophie Turner) sich gegen ihre Mitstreiter:innen richtet.

Doch der große Abschluss der Prequel-Saga endete in einem Fiasko. Kritik wie Publikum ließen kaum ein gutes Haar an dem Film und monierten insbesondere das Drehbuch und eine teils schwer nachvollziehbare Figurenentwicklung, die langjährige Freunde plötzlich zu erbitterten Feinden macht. Eine Übersicht der Kritiken findet ihr unter anderem bei Metacritic .

Dementsprechend mau fielen die Einspielergebnisse des Films aus. Dark Phoenix verlor laut Deadline über 100 Millionen US-Dollar und gilt damit als einer der größten Flops der Filmgeschichte. Historisch wird der Film trotzdem bedeutsam bleiben: Er bildet den Abschluss der 20th Century Fox-Ära für die X-Men, die nach Disneys Übernahme des Studios jetzt Teil des MCU sind.

Wann läuft X-Men: Dark Phoenix im TV?

X-Men: Dark Phoenix läuft am heutigen Samstag, den 14. Januar 2023, um 18.20 Uhr auf ProSieben. Regie führte Simon Kinberg, der schon bei mehreren Vorgängern das Drehbuch schrieb. Neben McAvoy, Turner und Fassbender stehen unter anderem Jennifer Lawrence und Nicholas Hoult vor der Kamera.



