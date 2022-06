Heute im TV: Ein rasanter Actionfilm mit Ryan Reynolds und Marvel-Stars auf atemloser Jagd

Ryan Reynolds allein ist für viele schon ein Unterhaltungsgarant. Im TV tut er sich heute mit zwei Marvel-Kollegen für eine furiose Action-Weltreise zusammen.

Ryan Reynolds brilliert auch als Teamplayer. Auf Netflix übertrumpft ihn zwar Gal Gadot, aber das Action-Gespann kann von seiner gewohnt selbstironischen Performance profitieren. Im TV bildet er heute ein Dreigestirn der anderen Art. In Killer's Bodyguard legt er mit zwei Marvel-Kolleg:innen auf einer atemlosen Rundtour halb Europa in Schutt und Asche.

Ryan Reynolds liefert im Marvel-Trio ein rasantes Action-Feuerwerk



Dabei ist Reynolds' Rolle Michael Bryce gar nicht der Auslöser des Schlamassels: Vielmehr muss er den Profikiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ohne Blessuren nach Den Haag bringen, der dort eine Aussage gegen den völkermordenden Diktator Dukhovich (Gary Oldman) tätigen soll.

© 20th Century Fox Studios Kincaid und Bryce

Sie werden von Dukhovichs Handlanger:innen und ihren korrupten Freund:innen bei der internationalen Polizeibehörde Interpol verfolgt. Als wäre das nicht schon genug Arbeit, will Kincaid auch noch seine geliebte Frau Sonia (Salma Hayek) aus einem Amsterdamer Gefängnis befreien.

Das Resultat ist eine Action-Breitseite an guter Popcorn-Unterhaltung. Das ist insbesondere der Verdienst der Hauptdarsteller, die sich in ihren Rollen als Deadpool, Nick Fury und Eternal Ajak bald auch über den Weg laufen könnten. Darüber hinaus sind sie sich bereits in Killer's Bodyguard 2 wieder begegnet.

Jackson und Reynolds fühlen sich ohnehin an wie zwei Seiten einer Deadpool-Medaille. Während der eine mit allen Möglichkeiten sein Leben wieder auf Vordermann zu bringen will, feiert der andere völlig entgrenzt jede noch so blutige Schießerei als große Party.

Killer's Bodyguard - Trailer (Deutsch) HD

Überstrahlt werden sie aber beide von der resoluten Salma Hayek. Wenn sie ihren Mann oder ihr Gefängnispersonal zusammenfaltet, ist es einfach ein reiner Genuss. Und sollte das Trio gerade nicht rhetorisch aus allen Rohren feuern, sorgen beeindruckend inszenierte Action-Szenen für Kurzweil. Deadpool und das MCU verstehen sich ganz offensichtlich blendend.

Wann läuft Killer's Bodyguard mit Ryan Reynolds im TV?

Killer's Bodyguard kommt heute um 20.15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Action-Kracher um 2.30 Uhr nachholen. Der Film hat ohne Werbung eine Länge von 118 Minuten.

