Heute im TV: Ein über 11 Stunden langer Fantasy-Marathon mit 6 (!) Meisterwerken am Stück

Fantasy-Fans werden am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag reichlich beschenkt, denn im Fernsehen läuft eine Reihe, die euch in außergewöhnliche Welten entführt.

Kaum ein Animationsstudio hat einen so herausragenden Ruf, wie das japanische Studio Ghibli. Ihm und Ausnahme-Regisseur Hayao Miyazaki widmet ProSieben MAXX den zweiten Weihnachtstag (26. Dezember 2023), an dem sechs seiner größten Fantasy-Meisterwerke gezeigt werden.

Ghibli-Marathon im TV: Diese 6 Fantasy-Abenteuer habe es in sich

Eine junge Hexe, die auf ihrem Besen Lieferungen tätigt. Zwei Kinder, die verfolgt von Piraten mit einem Kristall nach einer fliegenden Festung suchen. Ein Mädchen, das im Wald auf sonderbare Wesen trifft. Ein Mann, der sich in seinem laufenden Heim in ein Monster verwandelt. Ein Mädchen, das in einem Badehaus für Götter arbeiten muss. Ein Junge, der in der Wildnis gegen einen Fluch ankämpft. So abwechslungsreich kommt im Fernsehen dank Ghibli heute die Ausgeburt kreativer Fantasy daher.

Ghibli/Universum Chihiros Reise ins Zauberland

Folgende Ghibli-Filme könnt ihr bei ProSieben MAXX schauen. Zusammen haben die animierten Fantasy-Werke eine Laufzeit von 11 Stunden und 33 Minuten, mit Werbung sogar noch mehr:

Auch vor und nach den Ghibli-Filmen tobt sich ProSieben MAXX ganz im Anime-Bereich aus: Vorab laufen mehrere Episoden der Serie Detektiv Conan, am späten Abend folgen dann noch die Anime-Filme Josie, der Tiger und die Fische sowie Ride Your Wave.

Wer einen Teil des Ghibli-Fantasy-Marathons verpasst hat, kann die außergewöhnlichen Filme auch jederzeit bei Netflix streamen.

Der neue Film von Ghibli-Meister Hayao Miyazaki kommt übrigens am 4. Januar 2024 ins Kino: Der Junge und der Reiher.

