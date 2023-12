Das traurige Sterben eines Romantik-Hits: Amazon beerdigte die After-Reihe dieses Jahr absolut herzlos

2019 wurde After Passion im Kino zum Überraschungs-Hit. 2023 besiegelte After Everything bei Amazon Prime das Ende der 5-teiligen Reihe auf schmerzhafteste Weise.

Der Preis für das unangenehmste Franchise-Ende geht dieses Jahr an After Everything. Die Romantik-Reihe nach den Büchern von Anna Todd entpuppte sich mit After Passion vor vier Jahren als unerwarteter Kassenschlager. Vier Fortsetzungen folgten. Doch das, was dieses Jahr der krönende After-Abschluss der Reihe bei Amazon Prime * hätte werden sollen, bewies vor allem eines: Die Reihe hätte schon längst enden müssen.

Die After-Reihe begann eigentlich als ideale Alternative für Teenies zwischen Twilight und Fifty Shades of Grey

After Everything heißt übersetzt "nach allem" und folgt auf After Passion (2019), After Truth (2020), After Love (2021) und After Forever (2022). Über die Qualität der Romantik-Reihe lässt sich streiten. Sie wirkte wie "Fifty Shades of Grey für Teenies", mit einer FSK 12-Freigabe (After Passion sogar mit FSK 0), und hatte viele Twilight-Parallelen. Soll heißen: der perfekte gefühlige Guilty-Pleasure-Watch für zwischendurch.



Constantin After Passion führt Tessa und Hardin zusammen

Wenn das naive Good Girl Tessa (Josephine Langford) und der gequälte Bad Boy Hardin (Hero Fiennes Tiffin) sich trotz ihrer Unterschiede verlieben und anschließend nicht entscheiden können, ob sie zusammen sein wollen oder nicht, hat das Will-they-won't-they durchaus seinen Reiz.

Aber da die After-Reihe nun einmal vier Bände umfasste und der Erfolg des ersten Films es rechtfertigte, mussten auch die anderen Bücher verfilmt werden. So schnell wie möglich. Solange das Interesse noch anhielt. Das führte sogar so weit, dass After Love vier wichtige Nebendarsteller radikal austauschte, weil ein Warten auf sie in Corona-Zeiten durch komplizierte Einreisebestimmungen alles zu sehr verzögert hätte. An diesem Punkt deutete sich der Absturz des Franchises bereits an.

After Passion: Wenn der Ärger die Leidenschaft verdrängt

Der Aufschrei über den Darsteller:innen-Wechsel war in der Fan-Gemeinde groß. Und dann war nicht einmal das Endergebnis gut! Der dritte und vierte After-Film wurden zwar zusammen in Rekordzeit in Bulgarien gedreht, aber sie verkamen zu einem belanglosen Einheitsbrei. Statt sich wie Harry Potter mit seinem Publikum zu reifen, suhlten sich After Love und After Forever nur im ermüdenden Wiederkäuen bekannter Themen wie Liebe und Trennung, Abhängigkeit und Freiheit.

Constantin Was kommt nach After Forever?

Die meisten Liebesfilme hören auf, wenn das Paar zusammenkommt. Doch die After-Filme wollten ja weiterlaufen, also musste das Glück der Hauptfiguren immer weiter hinausgezögert werden. Ich bin sicher nicht die Einzige, die nur deshalb durchhielt, um die zunehmend an Qualität verlierende Reihe zu Ende zu bringen und dann zu den Akten legen zu können. Nur um genervt von einem weiteren Cliffhanger überrascht zu werden.

Was uns zum "großen Abschluss" After Everything bringt, der gar nicht mehr im Kino lief, sondern am 3. Oktober 2023 direkt zu Amazon Prime kam.

After Everything bei Amazon Prime zeigt im Finale eine Hochzeit, ist aber eine Beerdigung

After Everything stellt die alles entscheidende Frage: Kommen Tessa und Hardin nun zusammen, oder nicht? Nachdem Hardin ihre gemeinsame Liebesgeschichte in Teil 4 ohne Tessas Wissen in einem Roman aufgeschrieben hatte, kam es zum Bruch. Im fünften und letzten Film verarbeitet er die Trennung mit einem Solo-Urlaub in Portugal. Moment, was?

Während After Everything voranschreitet, schleicht sich erst Verwirrung und dann Verärgerung bei mir ein. Denn plötzlich liegt der Fokus komplett auf Hardin. Tessa bekommen wir eine volle Stunde lang nicht zu Gesicht. Und das ist die ärgerlichste Fehlentscheidung überhaupt, denn: Was hat ein Liebesfilm zu erzählen, der seine Protagonistin vergisst? Das ist ungefähr so, als wenn Twilight sich plötzlich nur noch einem brütenden Edward widmet, obwohl Bella immer als klare Hauptfigur die Geschichte erlebte.

Der Trailer zu After Everything verschleiert Tessas Abwesenheit:

After Everything - Trailer (Deutsch) HD

Statt auf Tessa trifft Hardin in Portugal auf eine alte Flamme, von der wir nie zuvor gehört haben: Natalie (Mimi Keene), der er vor Jahren ein Unrecht angetan hat. Wenn er bei ihr Vergebung erlangen kann, dann kann er es vielleicht auch bei Tessa schaffen. So lautet zumindest die Logik des Films. Doch das Herz der Liebesfilme bleibt dabei endgültig auf der Strecke. Die Romantik-Reihe mag sich vorrangig an Personen richten, die gern ambivalente Love Interests anhimmeln. Aber das heißt nicht, dass man ihnen einfach die Identifikationsfigur Tessa wegnehmen kann. Sogar ohne ein investierter Fan zu sein, macht mich das wütend!

Dass im 30-minütigen Ende der After-Reihe Hardin und Tessa dann doch noch schnell zusammengeführt werden, täuscht nicht darüber hinweg, dass der letzte Film längst zu einem buchstäblich lustlosen Nachsatz verkommen ist. Hardins Heiratsantrag am Schluss, samt Flash-Forward zu ihrem Bilderbuch-Familienlieben, fühlt sich eher wie eine Beerdigung an. Zu lange wurde das Happy End hinausgezögert, das spätestens am Ende von Teil 4 fällig gewesen wäre. Eine Reihe, die einst als Überraschungs-Hit begann, endet durch After Everything "nach allem", was sie durchgemacht hat, auf jämmerlichste Weise: als freudlose Beziehung, die längst ihr Durchhaltevermögen eingebüßt hat.

