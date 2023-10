Heute im TV: Rettung einer legendären Horror-Reihe, die jahrelang gnadenlos gegen die Wand gefahren wurde

Heute läuft die Rettung einer der beliebtesten Horror-Reihen überhaupt im TV. Nach Jahren voller mittelmäßiger Sequels setzte der Film das Franchise schwungvoll neu auf.

Die Halloween-Reihe zu lieben, ist gerade für alte Fans wie eine Achterbahnfahrt. Loyal hält man zum ganzen Franchise, aber manche Sequels der langlebigen Horror-Reihe sind nahe am Totalausfall. Erst 2018 kam mit Halloween eine Neuauflage, auf dessen berauschende Qualität sich die meisten Fans einigen konnten. Heute läuft sie im TV.

Im TV: Neustart einer Horror-Legende, die 40 Jahre zuvor ihren Anfang nahm

Der neue Halloween-Film von David Gordon Green (Ananas Express) schließt mit 40 Jahren Abstand an das Original Halloween - Die Nacht des Grauens von 1978 an. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), das prominenteste Ziel des Serienkillers Michael Meyers (James Jude Courtney / Nick Castle), verbringt auch nach Jahrzehnten ihr Leben in ständiger Angst. Und dann gelingt es dem verurteilten Verbrecher tatsächlich, aus seiner Psychiatrie zu entfliehen.

Greens Film ist der insgesamt elfte Teil der Halloween-Reihe. Viele der Filme sind unter Fans umstritten. Für manche ist nach dem Original kein einziges gutes Sequel erschienen, andere lieben Curtis' Rückkehr in Halloween H20: 20 Jahre später oder die 2000er-Remakes von Rob Zombie. Der Neustart von 2018 war unter Kritiker:innen beliebt (via Metacritic ) und an den Kinokassen erfolgreich (via The Numbers ).

Wann läuft Halloween von 2018 im TV?

Halloween läuft am heutigen Samstag, den 28. Oktober 2023, um 22.35 Uhr auf RTL 2. Neben Curtis, Courtney und Castle sind unter anderem Will Patton (The Punisher) und Judy Greer (Jurassic World) vor der Kamera zu sehen.

