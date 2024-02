Heute im TV: Richtig tolles Fantasy-Abenteuer, das 200 Millionen gekostet hat und dessen Ende wir wohl nie erfahren werden

Ein starkes Fantasy-Abenteuer, das trotz Franchise-Anbindung seine eigene gelungene Geschichte voller Stars und Wendungen erzählt, läuft heute im Fernsehen.

Der heutige TV-Abend ist gesichert, denn das erste Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ist trotz der aktuellen Krise des Franchises schon für sich genommen ein äußerst gelungenes Fantasy-Abenteuer. Was gut ist, denn den Abschluss der Reihe werden wir aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben.

Im TV: Der erste Tierwesen-Film ist ein aufregend unabhängiger Fantasy-Vorstoß in die Welt von Harry Potter

Der britische Zauberer Newt Scamander (Eddie Redmayne) hat sich als "Magizoologe" ganz seiner Liebe zauberhafter Kreaturen verschrieben. Als er in den 1920er Jahren nach New York reist, entkommen ihm allerdings ein paar seiner phantastischen Tierwesen und so gerät er auf den Radar der amerikanischen Zauberei-Behörde (MACUSA). Mithilfe des nichtmagischen Jacob (Dan Fogler) und der Hexe Tina (Katherine Waterston) versucht er seinen Fehltritt wiedergutzumachen, bevor der strenge Graves (Colin Farrell) ihn zur Verantwortung zieht. Doch womöglich liegt all dem noch eine viel größere Verschwörung zugrunde?

Warner Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Der erste Phantastische Tierwesen-Film kostete laut Deadline 180 bis 200 Millionen US-Dollar und wusste sein Budget gut zu nutzen (sowie bei den Einnahmen auf 816 Millionen zu vervierfachen). Was das Fantasy-Abenteuer dabei so gut machte, war der frische Blick auf die bekannte Harry Potter-Welt: Denn nachdem die 8 Filme des bebrillten Zauberschülers sich kaum über die englischen Grenzen hinaus getraut hatten, öffnete die Zaubererwelt sich nun vor unseren Augen in den USA zu einer internationalen Gemeinschaft mit kulturellen Unterschieden. Noch dazu in einer völlig neuen (vergangenen) Ära.

Statt Schulunterricht und der Gefahr Voldemorts, rückten hier ältere Charaktere mit ganz andern magischen Problemen sowie die erstaunliche Welt der Fabelwesen in den Fokus. Mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur (Newt Scamander ist sehr wahrscheinlich Autist) und einem bis zur Gänsehaut spielfreudigen Colin Farrell fand das Spin-off seinen gelungenen Tonfall zwischen magischer Komik und düsteren Andeutungen. Dass der Tierwesen-Film stets die Liebe zur Zauberei versprühte, ohne sich (wie die späteren Teile) an die Verbindungen zu früheren Harry Potter-Teilen zu klammern, machte diesen Auftakt zu einem außergewöhnlichen Fantasy-Ausflug.

Teil 4 und 5: Warum das Ende der Phantastischen Tierwesen wohl nicht mehr kommt

Obwohl Phantastische Tierwesen 4 und Phantastische Tierwesen 5 als Abschluss der Reihe geplant wurden, steht es derzeit schlecht um die Fertigstellung der 5-teiligen Geschichte. Nachdem Teil 2 an den Kinokassen hinter den finanziellen Erwartungen zurückgeblieben war, geriet das Harry Potter-Spin-off mit Teil 3 endgültig in die Krise. Johnny Depps Austausch als Grindelwald und die J.K. Rowling-Kontroverse taten ihr Übriges, um den dritten Film zum Entscheider über die Tierwesen-Zukunft zu machen.

Warner Phantastische Tierwesen-Franchise in Ruinen

Wenn wir jetzt auf die Einnahmen aller Filme zurückblicken, ist Tierwesen 3 mit seinen 407 Millionen Dollar laut Box Office Mojo der schwächste Teil im gesamten Harry Potter-Universum. Offiziell abgesagt hat Warner Bros. die zwei letzten Fortsetzungen zwar noch nicht. Dass das Studio schon in Teil 3 viele Handlungsstränge vorzeitig zu einem Ende brachte und dann eine Harry Potter-Serie als Remake in Auftrag gab, spricht Bände über das mangelnde Vertrauen auf weitere Sequels für Newt und Co.

Regisseur David Yates verriet zuletzt, dass seit Teil 3 keine Gespräche zu weiteren Tierwesen-Fortsetzungen stattgefunden hätten und das Fantasy-Franchise vorläufig geparkt worden sei.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind: So könnt ihr den Fantasy-Film im TV und Stream schauen

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind wird am heutigen Samstag, dem 10. Februar 2024 um 20:15 Uhr bei Sat.1 gezeigt. Wenn euch das zu spät ist oder ihr die erste TV-Ausstrahlung verpasst habt, könnt ihr auch die Sat.1-Wiederholung am Sonntag um 13:45 Uhr mitnehmen.



Auch im Stream ist Phantastische Tierwesen 1 nur noch kurze Zeit verfügbar: Bei Amazon Prime * verschwindet der Fantasy-Film im Laufe des Februars, bei Sky/WOW * nach dem 14. Februar 2024.

Podcast zur Tierwesen-Alternative: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Fantasy-Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.