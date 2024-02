Heute im TV: Über 4 Stunden absolute Kult-Action – seit einem Vierteljahrhundert warten wir auf die Fortsetzung

Vor 26 Jahren flimmerte der bislang letzte Teil mit einem kultigen Cop-Duo über die Leinwand. Planungen für eine Fortsetzung gibt es seit langem. Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch heute die letzten beiden Teile im TV ansehen.

Erfolgreiche Filmreihen wechseln meist früher oder später Schauspieler:innen oder Regisseur:innen aus, doch Lethal Weapon hat es geschafft, auch in elf Jahren seinen Stamm-Cast zu behalten. Alle vier Teile wurden von Regisseur Richard Donner inszeniert. Neben den Hauptrollen, die Mel Gibson und Danny Glover spielen, sind auch viele der Nebenrollen gleich besetzt.

In Lethal Weapon 3 und 4, die heute im TV laufen, könnt ihr euch aber auch über neue Gesichter freuen. Unter anderem tauchen die bekannten Hollywood-Größen Rene Russo, Chris Rock und Jet Li auf.

Darum geht es in den Polizei-Komödien Lethal Weapon 3 & 4

Murtaugh (Danny Glover) und Riggs (Mel Gibson) werden zu einem Hochhaus gerufen, in dem sich eine Bombe befindet. Kurzerhand versuchen die beiden Cops die Bombe selbst zu entschärfen, was gehörig schiefgeht. Zur Strafe werden sie zur Funkstreife degradiert. Doch die wird spannender als gedacht, denn als Murtaugh in eine Schießerei gerät und dabei einen Freund seines Sohnes niederstreckt, kommen die beiden einem mörderischen Ex-Cop auf die Spur.

Warner Bros. Danny Glover und Mel Gibson in Lethal Weapon 3

Im vierten Teil von Lethal Weapon wird Riggs Vater und Murtaugh Großvater, weshalb die beiden Cops es ruhiger angehen lassen wollen und Schreibtischdienst ausüben. Doch lange bleibt es nicht dabei, denn sie stoßen auf einen brutalen Menschenschmugglerring, der Asiat:innen illegal in die USA bringt. Die beiden nehmen die Ermittlungen auf, denn sie sind noch lange nicht zu alt für den Job.

Seit 26 Jahren warten Fans auf eine Fortsetzung mit Originalbesetzung

1998 erschien der bislang letzte Teil der Reihe, doch seit Jahren wird über eine Fortsetzung mit der Originalbesetzung berichtet. Vor vier Jahren verriet Produzent Dan Lin, dass an Lethal Weapon 5 gearbeitet wird. Aktiv am Drehbuch arbeitete auch der Regisseur der Reihe Richard Donner mit, der auch in der Fortsetzung die Inszenierung übernehmen sollte.

Doch 2021 verstarb Donner im Alter von 91 Jahren. Obwohl Gibson 2022 das Drehbuch zusammen mit Drehbuchautor Richard Wenk beendete, sorgten Personalwechsel bei Warner für eine Verzögerung des Projekts, wie JoBlo berichtet. Wann die Dreharbeiten nun endlich beginnen und wie das Skript genau aussieht, ist noch nicht bekannt.

Bereits im dritten Teil steht Murtaugh kurz vor der Pensionierung. Sollte die Fortsetzung in diesem Jahr gedreht werden, sind Gibson und Glover 68 und 77 Jahre alt. Doch auch Harrison Ford hat letztes Jahr mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals bewiesen, dass man auch im fortgeschrittenen Alter eine actionreiche Reihe erfolgreich beenden kann.

Wann laufen die letzten beiden Lethal Weapon-Teile im TV?

Erst letzte Woche zeigte Kabel eins bereits die ersten beiden Teile der beliebten Buddy-Cop-Reihe. Heute am 26. Februar zeigt der Sender Lethal Weapon 3 um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt der vierte Teil um 22:40 Uhr. Die Wiederholung von Teil 3 zeigt der Sender am Mittwoch, den 28. Februar um 22:35 Uhr und von Teil 4 in der Nacht auf den 29. Februar um 01:00 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr die gesamte Lethal Weapon-Reihe bei WOW streamen.

