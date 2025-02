Heute läuft einer der besten Kriegsfilme der letzten 20 Jahre im TV: Er packt mit wahrer Geschichte

Ein Kriegsfilm ohne Krieg? Der heutige TV-Tipp ist genau das und regt gerade deshalb zum Nachdenken an. Bei diesem grandios gespielten und inszenierten Drama lohnt sich das Einschalten.

Auf Regisseur Sam Mendes ist immer Verlass, wenn es um visuell herausragende und mitreißend erzählte Filme geht. In der Gesamtbetrachtung seiner bisherigen Vita werden aber oftmals dieselben Werke hervorgehoben: die Vorstadtsatire American Beauty (wofür er den Regie-Oscar gewann), seine beiden Bond-Beiträge Skyfall und Spectre sowie der One-Shot-Kriegsfilm 1917.

Ein Film von Mendes bekommt jedoch selten die verdiente Anerkennung, obwohl es einer seiner besten ist: Jarhead - Willkommen im Dreck aus dem Jahr 2005. Heute Nacht läuft das Kriegsdrama bei ProSieben im TV.

Hitze und Langeweile statt Kriegsgefecht: Darum geht es in Jarhead

Voller Tatendrang meldet sich der 18-jährige Anthony "Swoff" Swofford (Jake Gyllenhaal) 1989 zum Militärdienst bei den US Marines und wird dort zum Scharfschützen ausgebildet. Als kurz darauf Saddam Hussein mit seinen irakischen Truppen in Kuwait einmarschiert und dadurch den Zweiten Golfkrieg auslöst, scheint auch schon der erste "richtige" Einsatz für Swoff und seine Einheit anzustehen.

Da die Gefechte jedoch fast ausschließlich in der Luft stattfinden, werden die unerfahrenen Rekruten statt mit feindlichem Beschuss hauptsächlich mit unsäglicher Langeweile konfrontiert. In der sengenden Wüstenhitze vertreiben sich Swoff und Co. die Zeit mit Trinkgelagen, Football und Masturbation, während sie die Sinnhaftigkeit ihrer Anwesenheit im vorderasiatischen Kriegsgebiet immer mehr hinterfragen.

Jarhead: Beklemmender Kriegsfilm nach wahrer Geschichte

Die Geschichte von Jarhead basiert auf dem gleichnamigen Buch des realen Anthony Swofford, der darin seine Erlebnisse im Golfkrieg verarbeitete. Mit jeder Menge schwarzem Humor und bitterböser Ironie setzte Sam Mendes dessen Erinnerungen zu einem Kriegsfilm um, der gerade aufgrund der fast vollständig ausbleibenden Kriegsszenen ein beklemmendes Gefühl auslöst.

Darüber hinaus markierte der Film Mendes' erste von bisherigen fünf Kollaborationen mit Kamera-Gott Roger Deakins (Blade Runner 2049), der gewohnt atemberaubende Bilder (Stichwort: Ölfelder!) produzierte. Und auch die Darsteller um Jake Gyllenhaal und Peter Sarsgaard brillieren als desillusionierte Soldaten, die nicht die geringste Ahnung haben, aus welchem Grund sie überhaupt in der Wüste stationiert wurden, und an der täglichen Monotonie des Nichtstuns langsam zerbrechen.

Wann läuft Jarhead im TV?

Die Nachteulen unter euch können Jarhead heute in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar um 01.30 Uhr auf ProSieben anschauen. Die Wiederholung zeigt der Sender am 24. Februar um 03.10 Uhr.

In einer Streaming-Flatrate gibt es den Film aktuell nicht, bei Amazon Prime Video und Co. könnt ihr ihn allerdings kaufen oder leihen.