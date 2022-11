Neu bei Amazon Prime diese Woche: 3 Thriller-Highlights und eins davon ist ein absolutes Meisterwerk

Amazon Prime Video hat diese Woche Nachschub für jeden Geschmack. Insbesondere im Thriller-Segment gibt es jetzt ein echtes Highlight zu sehen.

Im Amazon Prime Video-Angebot finden sich diese Woche wieder jede Menge Knaller. Mit dabei sind ein grandios fesselnder Kriegs-Thriller, Action-Fantasy mit Dwayne Johnson und Brad Pitt als einfühlsamer Sensenmann.

Neu bei Amazon Prime Video: Dwayne Johnson, Brad Pitt und ein grandioser Thriller

Wer sich das Wochenende mit jeder Menge Spannung versüßen will, hat unter den Neuerscheinungen reiche Auswahl. Neben der Spion-Story Spy Game - Der finale Countdown und M. Night Shyamalans Twist-Feuerwerk Split ist das Meisterwerk Zero Dark Thirty über die Suche nach Osama Bin Laden ein absolutes Muss.

Für alle Freund:innen sagenhafterer Stoffe gibt es zwei Filme völlig unterschiedlicher Machart. Dwayne Johnsons erster großer Film The Scorpion King macht aus Die Mumie einen Ein-Mann-Actionknaller. In Rendezvous mit Joe Black wandelt Brad Pitt als der Tod unter den Menschen und versucht, ihr Mysterium zu ergründen.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime Video diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime Video diese Woche

Celebrity Hunted Manhunt Italy – 3 Folgen Staffel 3

Eromanga Sensei– Staffel 1

Peripherie – neue Folge Staffel 1

The Last of Us im Podcast: Die beste Horror-Serie 2023 oder zum Scheitern verurteilt?

Bald startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei darüber, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.

