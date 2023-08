Heute zum ersten Mal im TV: Gewaltige Fantasy-Reunion, die nach 20 Jahren nochmal alle Stars versammelte

Dass eine gefeierte Fantasy-Filmreihe Jahre später nochmal alle versammelt, um das Vergangene aufleben zu lassen, passiert selten. Die Harry Potter-Reunion macht es nun im TV möglich.

Vor anderthalb Jahren feierten Harry Potter-Fans ein Wiedersehen, das es in sich hatte: 20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Fantasy-Films fand die Besetzung rund um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sich erneut in Hogwarts Großer Halle zusammen, um in Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter gemeinsam auf das Phänomen der 8 Filme zurückzublicken.

Das konnten bislang in Deutschland nur zahlende Sky- bzw. WOW-Abonnent:innen sehen. Nun kommt die Reunion aber auch ins deutsche Free-TV.

Die Harry Potter-Reunion feiert den Fantasy-Hit jetzt auch im TV

Im TV-Special Rückkehr nach Hogwarts gibt es vor allem eines zu sehen: ganz viel Harry Potter-Nostalgie. Wenn ihr zusammen mit den Stars mal wieder in der einzigartigen Fantasy-Welt schwelgen wollt, dann werden euch die anderthalb Stunden begeistern und Fan-Träume erfüllen.

HBO Max Harry Potter-Wiedersehen nach 20 Jahren

Selbst Hardcore-Fans können aus dem Mund von Cast und Crew noch neue witzige Anekdoten oder verblüffende Harry Potter-Details erfahren. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass Daniel Radcliffe heimlich in eine Todesserin verliebt war oder wer alles beim Dreh verletzt wurde?

Neben dem "goldenen Trio" des Fantasy-Erfolgs schauen auch Stars wie Gary Oldman (Sirius Black), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Jason Isaacs (Mr. Malfoy), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom) und natürlich Tom Felton (Draco Malfoy) vorbei. – Wobei vor allem die früheren Kinderdarsteller den "Wow, sind die alle groß geworden"-Faktor mitbringen.

Verhextes Fantasy-Special: Harry Potters Rückkehr nach Hogwarts ist nicht ohne Fehler

Ohne Abstriche ging das Hogwarts-Wiedersehen zu seiner ersten Veröffentlichung allerdings nicht über die Bühne. Dass die Harry Potter-Reunion die Weasley-Zwillinge verwechselte und ohne J.K. Rowling auskommen musste, ist leicht nachvollziehbar. Doch ob im Fernsehen eine vom großen Emma Watson-Fehler bereinigte Version gezeigt wird, erwarten wir mit Spannung.

HBO Max Harry Potter-Stars vereint: Rupert Grint, Emma Watson, Daniel Radcliffe

Sat.1 zeigt am heutigen Samstag, den 26. August 2023 um 20:15 Uhr das Special. Wenn ihr das Harry Potter-Special Rückkehr nach Hogwarts im Abendprogramm verpasst habt, könnt ihr euch auch die Wiederholung am Sonntag, dem 27. August 2023 um 17:45 Uhr bei Sat.1 ansehen. Oder ihr streamt das Fantasy-Wiedersehen bei WOW *.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Fantasy-Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

