Hollywood-Legende Roger Corman ist tot: Er hat mit 493 Filmen das Kino für immer verändert

Eine der größten Legenden Hollywoods ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Ohne Regisseur und Produzent Roger Corman sähe das US-amerikanische Kino heute komplett anders aus.

Roger Corman ist tot. Bereits am Donnerstag, dem 9. Mai 2024, ist der Filmemacher in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien verstorben, wie Variety berichtet. Mit ihm verabschiedet sich eine prägende, einmalige Stimme in der Geschichte der bewegten Bilder. Corman hat 56 Film inszeniert und 493 produziert.



Corman, der am 5. April 1925 in Detroit, Michigan geboren wurde, hatte in Hollywood viele Namen. Als König der B-Movies wird er seit Jahrzehnten verehrt, was sich vor allem von seiner Arbeitsweise ableitet: Er war dafür bekannt, sehr viele Filme in sehr kurzer Zeit mit sehr wenig Geld zu drehen – und das mit großer Lust am Genre-Kino.

Schnell, günstig und wegweisend: Roger Corman hat 70 Jahre lang unermüdlich das Kino geprägt hat

Egal ob Horror, Science-Fiction oder Action: In Cormans Filmografie finden sich unzählige Genre-Filme, die mit minimalem Budget und verblüffender Effizienz umgesetzt wurden. Von vergessenswerten Billigfilmen kann jedoch keine Rede sein. Cormans Werk hat auf seine eigene Art und Weise bleibenden Eindruck in der Filmwelt hinterlassen.

Besonders ikonisch sind seine Edgar Allan Poe-Verfilmungen mit Vincent Price, die uns in die tiefen Abgründe des Schauerkinos entführen und zu jeder Sekunde die Atmosphäre eines ungemütlichen Ortes spüren lassen, etwa in House of Usher (1960) oder The Pit and the Pendulum (1961) und The Masque of the Red Death (1964).

Einen Film in nur zwei Tagen und einer Nacht drehen? Für Roger Corman war das kein Problem. Der 1960 erschienene The Little Shop of Horrors ist das beste Beispiel dafür und offenbart eine weitere Qualität des Filmemachers, die gar nicht genug wertgeschätzt werden kann: Corman war ein großer Förderer junger Talente.

Von Martin Scorsese bis James Cameron: Bei Roger Corman ging halb Hollywood in die Lehre

Mit seinem kleinen Laden voller Schrecken legte er den Grundstein von Jack Nicholsons Karriere, der in den darauffolgenden Jahren zu einem der größten Schauspieler in Hollywood aufstieg. Auch namhafte Regisseure wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und James Cameron gingen bei Corman in die Lehre.

Mehrere Generationen an Filmschaffenden konnten erste Erfahrungen am Set eines Corman-Films sammeln. Hier verdiente sich zum Beispiel Terminator-Produzentin Gale Anne Hurd ihre Sporen. Kameramann Janusz Kaminski konnte sich als Lichttechniker und Gaffer behaupten. Und James Horner lieferte einen seiner ersten Scores ab.

Nicolas Roeg, Ron Howard, Joe Dante, Jonathan Demme, Peter Bogdanovich: Die Liste ist lang – sehr, sehr lang. Mitunter entsteht der Eindruck, Corman hätte halb Hollywood ausgebildet. Gerade für die Stimmen des New Hollywood-Kinos war er ein wichtiger Vorläufer und Einfluss mit seiner Herangehensweise ans Filmemachen.

Roger Corman ist nicht nur B-Movie-König, sondern auch eine Ikone des Independent-Kinos

Um die etablierten Studios hat Corman dennoch einen großen Bogen gemacht. Bis zum Schluss blieb er eine der wegweisenden Figuren des US-amerikanischen Indie-Kinos und finanzierte seine Filme mit seinen eigenen Produktionsfirmen, New World Pictures (gegründet 1970) und New Concorde (gegründet 1983).



Auch wenn die von Corman inszenierten und produzierten Filme selten in den Listen unsterblicher Klassiker auftauchen, hat er wie nur wenige andere Filmschaffende das Kino der vergangenen 70 Jahre inspiriert, egal, ob Papst des Pop-Kinos oder als Pate des New Hollywood-Kinos. 2009 erhielt er den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.