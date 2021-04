Horror-Highlight des Jahres: Der Conjuring 3-Trailer verspricht Grusel der Extraklasse

Nach Annabelle und The Nun meldet sich die Conjuring-Reihe wieder zurück. Der erste Trailer zu Conjuring 3: Im Bann des Teufels verspricht einen albtraumhaften Horror-Trip.

Mit dämonischen Nonnen und mörderischen Puppen erschuf das Conjuring-Universum einige der ikonischsten Gruselgestalten der vergangenen Jahre. Fünf Jahren nach Conjuring 2 und vier Spin-off-Filmen kehrt das erfolgreichste Horror-Franchise in diesem Jahr mit Conjuring 3: Im Bann des Teufels zurück.

Albträume sind vorprogrammiert: Der erste Trailer zu Conjuring 3 ist da und verspricht schon jetzt einen der gruseligsten Horrorfilme des Jahres. Aber seht selbst:

Schaut euch den Trailer für Conjuring 3 - Im Bann des Teufels an:

The Conjuring 3 - Trailer (English) HD





Horror nach wahrer Geschichte: Worum geht es in Conjuring 3?

Während die Spin-offs des Conjuring-Universums eher freierfundene Geschichte erzählen, basieren die Filme der Hauptreihe größtenteils auf (angeblich) wahren Ereignissen der Dämonologen Ed und Lorraine Warren, die hier erneut von Patrick Wilson und Vera Farmiga verkörpert werden.

© Warner Bros. Conjuring 3: Im Bann des Teufels

Im Bann des Teufels behandelt den echten und seiner Zeit prominenten Gerichtsprozess um Arne Cheyenne Jackson (Ruairi O'Connor). Dieser wurde im Jahr 1981 wegen Mordes an seinem Vermieter angeklagt. Die Verteidigung plädierte auf unschuldig und gab dämonische Besessenheit als Grund an.

Einige Zeit zuvor versuchten die Warren mit einem Exorzismus die Seele des 11-jährigen Jungen David Glatzel (Julian Hilliard) zu retten, der von einem Dämon besessen ist. Dieser soll schließlich in den Körper von Johnson eingewandert sein und ihn zu einem Mord getrieben haben.

Die Fakten zu Conjuring 3: Kinostart, Freigabe und mehr

Wann startet Conjuring 3 im Kino? Deutscher Kinostart der Grusel-Fortsetzung ist der 3. Juni 2021 (Angaben in der Pandemie natürlich unter Vorbehalt). In den USA startet Conjuring 3 am 4. Juni 2021 in den Kinos sowie beim Streaming-Dienst HBO Max.

Welche FSK-Freigabe hat Conjuring 3? Aktuell liegt noch keine Freigabe der FSK vor. Jedoch gehen wir davon aus, dass Conjuring 3 wie alle vorherigen Filme der Reihe ab 16 Jahren freigeben wird.

In den USA erhielt der Conjuring 3: Im Bann des Teufels bereits ein R-Rating für "Horror, Gewalt und verstörende Bilder".

© Warner Bros. Conjuring 3: Im Bann des Teufels

Wie ist Conjuring mit den anderen Filmen verbunden? Im Zentrum stehen erneut die Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Conjuring 3 ist der erste Film seit Conjuring 2, der die Chronologie der Horror-Reihe fortführt.

Die Filme des Conjuring-Universums in chronologischer Reihenfolge

Welche Darsteller*innen kehren in Conjuring 3 zurück? Neben Ed und Lorrain Warren wird es in Im Bann des Teufels auch Wiedersehen mit weiteren bekannten Figuren aus dem Conjuring-Universum geben. Bisher bekannt sind: Sterling Jerins als Tochter Judy Warren, Shannon Kook als Assistent Drew Thomas und Steve Coulter als Priester Gordon.

Welcher ist der beste Conjuring-Film? Hier geht's zu unserem Ranking

Conjuring 3: Im Bann des Teufels wurde im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen nicht mehr von James Wan inszeniert, der diesmal nur produzierte und die Story lieferte. Auf dem Regiestuhl nahm Michael Chaves Platz, der sein Conjuring-Debüt zuvor mit Lloronas Fluch ablieferte.

Auf der Suche nach mehr Horror-Tipps? Die besten Horror-Serien auf Netflix

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.