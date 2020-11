Horror und Sci-Fi bei Amazon Prime: Die besten 28 Filme der Woche

Ihr sucht nach aufregenden Filmen fürs Wochenende? Hier kriegt ihr Horror, Action, Sci-Fi und Thriller frisch in der Flat bei Amazon Prime. Scrollt euch durch die Wochenübersicht.

Wir liefern euch das Material für lange Filmabende am Wochenende. Hier kriegt ihr die spannendsten Neustarts bei Amazon Prime in der Flatrate. Es geht los mit viel Horror - Wir vom Get Out-Macher Jordan Peele ist verfügbar.

Noch bis 30. November: 6 Blu-ray für 30 Euro auf Amazon sichern *

Weiter unten seht ihr dann die Starts von Independence Day 1 und 2 und damit die volle Ladung Alien-Sci-Fi. Das freundliche Gesicht auf dem Bild oben gehört übrigens Elizabeth Moss.

Wir: Invasion-Horror

Darum geht es: Wir ist ein Horrorthriller von Jordan Peele (Get Out), in dem eine Familie in einem Strandhaus abschalten will. Doch als ungebetene Gäste eintreffen, wird der Ausflug zum absoluten Albtraum.

Moviepilot-Wertung: 6.5

Der Trailer zu Wir

Wir - Trailer (Deutsch) HD

Deepwater Horizon: Katastrophen-Action

Darum geht es: Basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt das Drama Deepwater Horizon die Geschichte der gleichnamigen Ölbohrinsel, die 2010 eine verheerende Umweltkatastrophe auslöste.



Moviepilot-Wertung: 6.7

Congo: Monster-Action



Darum geht es: In dem Abenteuerfilm Congo gerät eine Expedition außer Kontrolle, als das Team auf gezüchtete aggressive Gorillas trifft. Die Vorlage stammt von Jurassic Park-Schöpfer Michael Crichton.

Moviepilot-Wertung: 5.1

Blutiger Valentinstag: Slasher-Klassiker

Darum geht es: Seit 20 Jahren hat es in einem kleinen Bergarbeiterstädtchen keine Valentinstagsfeier mehr gegeben. Der Grund: Damals kam es zu einem tragischen Unfall, den nur einer der Bergarbeiter überlebt hat, und der hat an jenem Tag damit begonnen, Leute abzumetzeln. Nun soll es endlich wieder eine Feier geben, aber genau wie damals beginnt erneut ein blutiger Feldzug!



Moviepilot-Wertung: 6.1

The Diamond Job - Gauner, Bomben und Juwelen: Gangster-Komödie

Darum geht es: In der Kriminalkomödie The Diamond Job - Gauner, Bomben und Juwelen soll Sam Rockwell als kleinkrimineller Gauner einen Job in London erledigen, bei dem nicht nur Moneten, sondern auch eine Romanze rausspringt.



Moviepilot-Wertung: 5.1

Alle weiteren Filme bei Amazon Prime diese Woche

Podcast: Eine der am längsten laufenden Serie ist zu Ende gegangen

Nach 15 Jahren ist die Erfolgsserie Supernatural rund um die monsterjagenden Brüder Sam und Dean Winchester zu Ende gegangen. Andrea und Esther verarbeiten ihre Gefühle zu dem überwältigenden Finale in dieser Streamgestöber-Folge und diskutieren, warum es genau so aufhören musste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass sich 15 Staffeln Supernatural bei allen Höhen und Tiefen gelohnt haben, zeigt sich auch an der Serien- und Fan-Familie, die das Finale hinterlässt. Diese wird überdauern, selbst wenn die Stars Jensen Ackles und Jared Padalecki sich nun neuen Projekten zuwenden.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.