House of the Dragon bereitet nächsten Schocker vor: Ab Folge 6 müssen wir um eine Hauptfigur bangen

Der Trailer zur 6. Folge von House of the Dragon kündigt den bisher größten Zeitsprung an. So rückt leider das tragische Schicksal einer Figur immer näher.

Achtung, Spoiler zu House of the Dragon: In der kommenden Woche müssen sich Fans von House of the Dragon auf zahlreiche Veränderungen einstellen, wenn die Handlung plötzlich eine Dekade in die Zukunft springt. Dann werden nicht nur Rhaenyra und Alicent von neuen Darsteller:innen verkörpert, es gibt auch eine ganze Menge neuer kleiner Targaryens zu entdecken. Das und weitere Details verrät bereits die Vorschau auf Folge 6.

Aber wir sind hier natürlich immer noch in Westeros. Und das bedeutet: Das friedliche Familienleben wird unweigerlich durch den nächsten Konflikt oder den nächsten tragischen Figurentod erschüttert. Ein Detail im Trailer bereitet schon den Abschied einer Hauptfigur vor, der in den kommenden Episoden sicher zahlreichen Fans das Herz brechen könnte.

Letzte Warnung: Es folgen massive Buchspoiler. Wenn ihr euch potenzielle Überraschungen und Schocks nicht verderben möchtet, lest besser nicht weiter.



House of The Dragon-Trailer verrät: Die nächste Targaryen-Tragödie könnte bald bevorstehen

Die Rede ist natürlich von Laena Velaryon (ab Folge 6 von Nanna Blondell verkörpert), die Schwester des Prinzgemahlen Laenor Velaryon (John MacMillan nach dem Zeitsprung). Sie wird nicht nur der bisher größten Drachen, Vhagar, reiten, sondern auch eine Verbindung mit einem der beliebtesten Charaktere eingehen.



Nach ihrem kleinen Flirt auf der folgenschweren Hochzeit ihres Bruders wird Laena nämlich die neue Ehefrau von Daemon Targaryen (Matt Smith), wie die Vorschau auf Folge 6 andeutet. Ebenfalls sehen wir sie im Beisein eines Kindes und hochschwanger. Mit Blick auf die George R.R. Martins Vorlage Feuer und Blut verheißt dieser Anblick nichts Gutes.

© HBO Laena Velaryon in House of the Dragon

Denn: Laena Velaryon gebärt insgesamt drei Kinder von Daemon. Zuerst die Zwillingstöchter Baela und Rhaena und schließlich noch einen Sohn. Als Spiegelung der Auftaktfolge von House of the Dragon nimmt auch diese Geburt eine äußerst dramatische Wendung. Das Kind stirbt direkt nach der Geburt und Laena erkrankt am Kindbettfieber. Nach drei Tagen des Leids stirbt sie – und Daemon hat erneut eine Partnerin verloren.

Ob Laena Velaryon das gleiche Schicksal ihres Buch-Vorbilds ereilen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Jedoch bringt der kommende Zeitsprung von 10 Jahren die Figur verdächtig nah an ihr potenzielles Todesdatum.

Wann kommt die neue Folge von House of the Dragon?

Die 6. Folge von House of the Dragon wird am 26. September in Deutschland beim Streaming-Dienst WOW * bereit stehen.

