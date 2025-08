House of the Dragon-Star Matt Smith spielt den nächsten großen Star Wars-Bösewicht

Noch dieses Jahr sollen die Dreharbeiten zum Star Wars-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle starten. Nun wissen wir, gegen wen dieser antritt: Matt Smith spielt den Bösewicht in Starfighter.

Nach einer langen Pause meldet sich Star Wars bald im Kino zurück. Während sich The Mandalorian & Grogu in der Postproduktion befindet, bereitet Lucasfilm den Dreh des nächsten großen Leinwandabenteuers der Sternensaga vor, namentlich Star Wars: Starfighter, der bisher vor allem durch sein Casting für Aufsehen sorgte.

Ryan Gosling spielt die Hauptrolle – eine ungewöhnliche Besetzung für Star Wars. Selten werden die Filme des Franchise von einem namhaften Hollywood-Star angeführt. Nun erreicht uns die nächste spannende Neuigkeit zu Star Wars: Starfighter. Offenbar wurde der Schauspieler für die Rolle des Bösewichts gefunden: Matt Smith.

Matt Smith spielt den Bösewicht in Star Wars: Starfighter

Offiziell ist das Casting bislang nicht von Lucasfilm verkündet worden. Deadline konnte den Namen jedoch mit seinen Quellen bestätigen. Starfighter-Regisseur Shawn Levy soll sich in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Schauspielenden für die geheime Schlüsselrolle getroffen haben, ehe Smith den Zuschlag erhalten hat.

Laut Deadline verkörpert Matt Smith den nächsten großen Bösewicht im Star Wars-Universum. Mit zwielichtigen Figuren kennt er sich bestens aus: Als Daemon Targaryen begeistert er seit zwei Staffeln in dem Game of Thrones-Ableger House of the Dragon. Zudem spielte er Schurken in Last Night in Soho und Morbius.

Seinen Durchbruch feierte er mit einer völlig anderen Rolle: Smith war von 2010 bis 2014 in dem britischen Sci-Fi-Klassiker Doctor Who als titelgebender Zeitreisender zu sehen. Viel Anerkennung erhielt er auch für seine Rolle als Prinz Philip in den ersten zwei Staffeln des prestigeträchtigen Historiendramas The Crown bei Netflix.

Matt Smith war schon mal in ein Star Wars-Projekt involviert

Smith ist zudem der König der unerfüllten Bösewichte: In Terminator: Genisys wurde er als Skynet gecastet, ein Part, der später ausgebaut werden sollte, doch die geplanten Fortsetzungen haben nie grünes Licht erhalten. Wie Deadlines Justin Kroll anmerkt, stand er auch für Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers vor der Kamera.

Kroll hält sich zwar vage, verrät aber immerhin:

Für [Matt] Smith schließt sich hier ein Kreis. Er hatte ursprünglich eine Rolle im letzten Star Wars-Film, schaffte es aber nicht in die finale Schnittfassung. Nun hat er die Rolle des Hauptbösewichts in dem ersten Film bekommen, der seitdem in die Kinos kommt.

Tatsächlich gab es zum Kinostart des Skywalker-Finales Gerüchte, dass Smith als junger Palpatin in dem Film auftauchen sollte, was schlussendlich aber nicht passiert ist. Offiziell bestätigt wurde sein Engagement in Episode 9 nie. So oder so erhält er nun die Chance, doch noch in der weit entfernten Galaxis seinen Fußabdruck zu hinterlassen.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Ab dem 26. Mai 2027 düst Star Wars: Starfighter durch die deutschen Kinos und schlägt ein neues Kapitel der Sternensaga auf. Angesiedelt ist der Film rund fünf Jahre nach den Ereignissen von Der Aufstieg Skywalkers. Die Geschichte soll jedoch nicht zu sehr mit der Sequel-Trilogie verbunden sein, sondern auf eigenen Beinen stehen.