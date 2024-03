In 2 Tagen wird der Oscar verliehen, aber der Siegerfilm steht im Grunde jetzt schon fest

In der Nacht auf Montag finden zum 96. Mal die Oscars statt. Hier erfahrt ihr, welcher Film als Favorit gilt und wann und wo die Verleihung im TV läuft.

Wird Oppenheimer den Oscar gewinnen oder Oppenheimer? Zugegeben, dem Rennen um die güldenen Academy Awards mangelt es dieses Jahr ein wenig an Ungewissheit. Christopher Nolans Atombombenschöpfungs-Elegie hat nämlich im Vorfeld so gut wie alle relevanten Preise abgeräumt, die für die Prognosen relevant sind: die Auszeichnungen der Produzentengilde (PGA), der Regie-Gewerkschaft (DGA) und der Schauspielenden (SAG). Sogar die Briten haben sich mit ihrem BAFTA Award im verstrahlten Glanz des ungewöhnlichen Blockbusters gesonnt.

Aber es gibt erstens noch andere Preise und zweitens das Drumherum, das in der Regel wesentlich unterhaltsamer ist als die Frage, wer denn nun den goldenen Nackedei auf einem Kaminsims anstauben lassen darf.

Warum das Oscar-Rennen doch spannend ist (irgendwie)

Allein das Feld der besten Hauptdarstellerinnen glänzt mit einem möglichen historischen Gewinn für die indigene amerikanische Schauspielerin Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon. Außer, ihr kommt eine Überraschungssiegerin in die Quere, mit der in Suhl geborenen Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) oder gar einem zweiten Oscar für Emma Stone (Poor Things).

Der deutsche Film Das Lehrerzimmer kann sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung als Bester internationaler Film machen. Und selbst wenn der Favorit The Zone of Interest diesen Preis wegschnappt, wird der jährliche Oscar-Patriotismus dank dessen Darstellerin (ebenfalls Sandra Hüller) aufgepäppelt.

Um es mit der Erfahrung einer kurzjährigen Formel 1-Zuschauerin zu beschreiben: Es geht nicht darum, wer den Hauptpreis gewinnt (Oppenheimer, der Max Verstappen der diesjährigen Oscar-Saison), sondern um die Storys im Verfolgerfeld bzw. in den vielen anderen Kategorien. Vergangene Jahrgänge haben gezeigt, dass eine verkorkste oder liebenswerte Dankesrede aus einer Randkategorie für mehr Unterhaltung sorgen kann als der Oscar für den Besten Film. Und eines ist ziemlich sicher: The Flash wird dieses Jahr nicht erwähnt.

So könnt ihr die Oscar-Verleihung 2024 im Fernsehen schauen

Die 96. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 10. auf den 11. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. In Deutschland wird die Veranstaltung bei ProSieben ausgestrahlt sowie bei Joyn gestreamt. Die Verleihung beginnt dann 00:00 Uhr deutscher Zeit am 11. März. Jimmy Kimmel führt wieder durch das Programm.

Ich werde die Oscars bei Moviepilot mit einem Live-Blog begleiten. Kurz vor 00:00 Uhr geht es los. Hier findet ihr dann alle Preisträger:innen, die Patzer, Memes und tränenreichen Höhepunkte der Veranstaltung.

Wer steckt eigentlich hinter der Oscar-Verleihung?

Die Oscar-Verleihung wird jedes Jahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) veranstaltet. Knapp 9.500 Mitglieder der AMPAS stimmen über die Oscars ab (via Vanity Fair ). Sie stammen aus aller Welt und aus unterschiedlichen Berufszweigen der Filmbranche.

Anders als etwa bei einem Filmfestival entscheidet bei den Oscars keine Jury, sondern mehrere Tausend Menschen, die über die Nominierungen und die Gewinner der Academy Awards in einem komplexen Wahlprozess abstimmen.