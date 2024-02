"Und dann versaut Elvis alles": Josh Brolin schreibt die Dune 2-Story neu und Fans lachen sich völlig kaputt

Dune 2-Star Josh Brolin feiert den kommenden Kinostart seines Blockbusters. Und zwar, indem er dessen Geschichte auf aberwitzige Art nacherzählt. Die Fans sind begeistert.

Nicht nur Millionen von Sci-Fi-Fans freuen sich auf Dune: Part Two, der in Kürze im Kino erscheint. Auch Star Josh Brolin (Deadpool 2) kann es kaum erwarten. Er ist so begeistert von seinem kommenden Film, dass er dessen Story in einem Instagram-Post auf eine derart skurrile Weise nacherzählt, dass es Fans die Lachmuskeln durchschüttelt.

Josh Brolin nimmt Dune 2-Kollegen auf den Arm: "Roboterfrau und Wonka verlieben sich"

In einer Instagram-Nachricht kommentierte Brolin die Dune 2-Premiere mit einer Synopse ganz eigener Wortwahl:

Roboterfrau und Wonka verlieben sich. Und dann versaut Elvis alles, während sein böser Papa in einem Becken Tümpelschleim herumschwimmt. Der Wrestler-Typ aus Guardians of the Galaxy ist total angepisst und die Hübsche aus Midsommar macht Wonka-Obi-Wan schöne Augen, nachdem seine Mutter erwischt wird, wie sie LSD in einem sandigen Badezimmer nimmt. Chigurh kann den Kerl aus Die Goonies immer noch nicht leiden.

Josh Brolins skurrile Inhaltsangabe steckt voller Insider-Witze:

" Roboterfrau " nimmt Dune 2-Star Zendaya auf den Arm, die bei der Premiere in einem sehr metallischen Outfit erschien.

nimmt Dune 2-Star Zendaya auf den Arm, die bei der Premiere in einem sehr metallischen Outfit erschien. Wonka meint Timothée Chalamet, der mit dem Kinofilm Wonka zuletzt große Erfolge feierte

meint Timothée Chalamet, der mit dem Kinofilm Wonka zuletzt große Erfolge feierte Elvis bezieht sich auf Brolins Co-Star Austin Butler, der durch seine Elvis-Rolle sehr bekannt geworden ist. Er spielt in Dune 2 den Sohn des Tyrannen Harkonnen (Stellan Skarsgård), der zu Heilungszwecken ominöse Bäder nimmt.

bezieht sich auf Brolins Co-Star Austin Butler, der durch seine Elvis-Rolle sehr bekannt geworden ist. Er spielt in Dune 2 den Sohn des Tyrannen Harkonnen (Stellan Skarsgård), der zu Heilungszwecken ominöse Bäder nimmt. " Der Wrestler-Typ aus Guardians of the Galaxy " ist Ex-Wrestler und Marvel-Star Dave Bautista.

ist Ex-Wrestler und Marvel-Star Dave Bautista. Mit " Die Hübsche aus Midsommar " ist Midsommar-Star Florence Pugh als Dune 2-Prinzessin Irulan gemeint, die sich für den Timothée Chalamets Protagonisten Paul Atreides interessiert.

ist Midsommar-Star Florence Pugh als Dune 2-Prinzessin Irulan gemeint, die sich für den Timothée Chalamets Protagonisten Paul Atreides interessiert. Der LSD-Konsum von Atreides' Mutter , die von Rebecca Ferguson gespielt wird, bezieht sich vermutlich auf die Einnahme der Dune-Droge Spice.

, die von Rebecca Ferguson gespielt wird, bezieht sich vermutlich auf die Einnahme der Dune-Droge Spice. Die Feindschaft zwischen Chigurh und dem Kerl aus Die Goonies bezieht sich auf Javier Bardem und Brolin selbst, die in Dune 2 beide an Paul Atreides' Seite stehen. Die beiden Stars waren bereits in No Country for Old Men zusammen zu sehen, indem Bardems Auftragskiller Chigurh Brolins Figur hinterherjagte. Brolin spielte seine erste große Rolle in Die Goonies.

An der Art, wie Brolin seine Dune-Kollegen gutmütig durch den Fleischwolf dreht, haben Fans ihre wahre Freude. "Habe so laut gelacht, dass ich mein schlafendes Baby aufgeweckt habe", schreibt einer etwa. Einer anderer spricht begeistert von der "besten Film-Synopse, die ich je gelesen habe".

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Dune 2 wird am 29. Februar 2024 ins Kino kommen. Auf dem Regiestuhl saß Denis Villeneuve (Prisoners, Sicario). Neben den oben genannten Stars ist unter anderem Christopher Walken (Pulp Fiction) vor der Kamera zu sehen.

