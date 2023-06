In 3 Tagen startet der größte Sci-Fi-Film des Jahrzehnts bei Disney+

In wenigen Tagen könnt ihr den teuersten Science-Fiction-Film der letzten 10 Jahre bei Disney+ schauen. Lest hier, wann Avatar 2 im Streaming-Abo erscheint.

Am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, wird James Camerons Science-Fiction-Epos Avatar 2: The Way of Water in den Katalog von Disney+ aufgenommen. Dann erscheint das neue Abenteuer aus der Welt von Pandora erstmals seit dem Kinostart im Dezember in einem Streaming-Abo.

Hoffnung auf einen Netflix-Start von The Way of Water solltet ihr euch nicht machen, aber es gibt Alternativen, falls ihr kein Disney+ Abo besitzt.

Alternative zu Disney+: Avatar 2 bei Amazon und anderen Anbietern

Die einzige Möglichkeit, Avatar 2 schon jetzt daheim zu schauen, ist der digitale Kauf-Stream, zum Beispiel bei Amazon:

Am 6. Juli 2023 erscheint das Science-Fiction-Sequel auch auf physischen Datenträgern, also auf DVD, Blu-ray und Ultra HD-Disc. Die Heimkino-Version wird in einigen Editionen bis zu 3 Stunden Bonus-Material enthalten.



Die Handlung des Science-Fiction-Films in Kürze

Nachdem die meisten der feindlich gesinnten Menschen in Avatar von Pandora vertrieben wurden, kehrt für eine kurze Zeit Ruhe bei den Ureinwohnern der Na’vi ein. Jake Sully (Sam Worthington) ist nun einer von ihnen geworden und widmet sich mit Neytiri (Zoe Saldana) der Aufgabe, seine neue Heimat besser kennenzulernen. Ihre wachsende Familie setzt sich mittlerweile aus den zwei Söhnen Neteyam (Jamie Flatters) und Lo'ak (Britain Dalton), der jüngsten Tochter Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) sowie Adoptivtochter Kiri (Sigourney Weaver) und dem verwaisten Menschenkind Spider (Jack Champion) zusammen.

Doch lange bleiben die menschlichen Invasoren Pandora nicht fern. Nach ihrer Rückkehr auf den Planeten geht der Kampf gegen die Ausbeuter weiter. Zugleich wird die Jagd auf den übergelaufenen Sully und damit auch auf seine Verwandten eröffnet. Jake beschließt, die Na’vi des Waldes zu schützen, indem er sich mit seiner Familie beim Wasser-Stamm der Metkayina versteckt.

Wann kommt Avatar 3 von James Cameron?

Avatar 3 erscheint offiziell am 20. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Dabei wird es nicht bleiben. James Cameron plant insgesamt mit einer fünfteiligen Science-Fiction-Reihe rund um Pandora, Sully und die Na'vi.



Für Cameron und Disney zahlt sich die Reihe bislang aus. Avatar 2 hat weltweit 2,3 Milliarden Dollar eingespielt und ist derzeit der dritterfolgreichste Film aller Zeiten, vor James Camerons Titanic und hinter Avatar - Aufbruch nach Pandora (auf Platz 1) und dem Superheldenspektakel Avengers 4: Endgame.