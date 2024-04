In 6 Tagen startet der neue Horror-Schocker des Scream-Teams: Er verbrauchte den gesamten Kunstblutvorrat eines Landes

Der neue Horror-Film der Scream 6-Regisseure startet schon nächste Woche im Kino. Der schräge Vampir-Schocker verspricht schon jetzt Splatter-Fest der Extraklasse.

Mit Scream VI haben sie im vergangenen Jahr einen der besten Horror-Filme 2023 in die Kinos gebracht. Für Scream 7 kehren die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett aber nicht zurück – ebenso wie die gefeuerte Hauptdarstellerin Melissa Barrera. Stattdessen hat sich das Trio für einen anderen Horror-Schocker zusammengeschlossen, der schon nächste Woche auf der großen Leinwand zu sehen ist.

Blutgetränkter Vampir-Spaß: Abigail ist der neue Horror-Film des Scream-Teams

Statt eines maskierten Serienkillers erwartet euch in Abigail ein anderes ikonisches Monster des Horror-Genres: ein Vampir. Und dieser tritt in Form einen unschuldig wirkenden Mädchens (Alisha Weir) in Erscheinung, das von einer Bande Krimineller entführt werden soll. Der Film basierte lose auf dem Vampir-Klassiker Draculas Tochter aus dem Jahr 1936.

Universal Pictures Melissa Barrera im Vampir-Horror Abigail

Ein abgeschiedenes Herrenhaus, fünf Kriminelle und eine Vampir-Ballerina: Das sind die Zutaten für den unterhaltsamen Horror-Film, der nicht mit handgemachten und vor allem blutigen Effekten geizen wird. Im Gespräch mit Bloody Disgusting verrät SFX-Supervisor Paul Byrne dazu:

Es war ein Effekt nach dem anderen; es gab einfach nie genug [Kunst-]Blut im Land, so dass wir die ganze Zeit über sehr beschäftigt waren [...] Ich glaube, wir haben den gesamten Blutvorrat Irlands aufgebraucht. Und dann mussten wir es aus anderen Ländern besorgen.

Der Mix aus kindlicher Vampirin und überzeichneter Härte verspricht schon jetzt ein intensives und spaßiges Kinoerlebnis für Horrorfans. Dabei erwarten uns nicht nur reichlich Blutmassen, sondern auch einige Ekeleffekte. Zum Beispiel ein Pool aus vermoderten Leichen, in den es die Figur von Darstellerin Kathryn Newton (Freaky) verschlägt.

Ihr zufolge könnt dies eines der großen Highlights des Films werden: "Das war die beste Szene, die ich je gedreht habe. Hundertprozentig die ikonischste Szene, die ich wahrscheinlich in meiner Karriere je gedreht habe."

Wann startet der Horror-Film Abigail im Kino?

Horror-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Abigail startet am 18. April 2024 in den deutschen Kinos. Eine FSK-Freigabe hat der Film noch nicht erhalten. Wenn der Film tatsächlich so blutig wie versprochen ist, sollten wir von einer Freigabe ab 18 Jahren ausgehen.

Erfahrung in Sachen Horror-Comedy kann das Regie-Duo bereits mit Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot vorweisen. Für ihren Vampir-Schocker haben sie nun einige spannende Darstellende vor der Kamera vereint.

Neben Scream Queen Melissa Barrera und Kathryn Newton zählen auch Dan Stevens (Godzilla X Kong), Giancarlo Esposito sowie der leider bereits verstorbene Euphoria-Star Angus Cloud zur Besetzung. Für das Drehbuch zeichnen Scream VI-Autor Guy Busick und Stephen Shields (The Hole in the Ground) verantwortlich.

