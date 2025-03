In 7 Tagen bei Amazon Prime: Action-Horror schickt Kevin Bacon mit der Kettensäge auf Dämonenjagd

Bei Amazon Prime startet schon nächste Woche eine knallharte Fantasy-Horrorserie mit Kevin Bacon, die zum idealen Ersatz für Fans von Supernatural werden könnte.

Seit dem Ende von Supernatural hat das Genre des Fantasy-Horrors kaum Alternativen hervorgebracht – bis jetzt. Bereits in wenigen Tagen startet bei Amazon Prime Video nicht nur eine der spannendsten Serien des Jahres, sondern auch endlich Nachschub für Fans von Dämonenjäger-Serien.

Amazons The Bondsman ist idealer Fantasy-Horror-Ersatz für Fans von Supernatural und Constantine

In der Horror-Actionserie The Bondsman wird Kevin Bacon zum Kopfgeldjäger und Kautionsagenten Hub Halloran, der direkt zu Beginn bei einer missglückten Mission getötet wird. Allerdings erhält er eine zweite Chance und wird direkt aus der Hölle zurück in die Welt der Lebenden geschickt, wo er fortan entflohene Dämonen einfangen muss.

Mit Schrotflinten, Äxten und einer Kettensäge bewaffnet, begibt sich Hub fortan auf die Jagd nach den Höllen-Flüchtigen, während er seine Wiederauferstehung dazu nutzen will, das zerrüttete Verhältnis zu seiner Ex-Frau (Jennifer Nettles) und seinem Sohn (Maxwell Jenkins) zu kitten – und vielleicht seine gescheiterte Country-Karriere wiederzubeleben. Bald schon wird die Dämonenjagd für die Hallorans zur Familienangelegenheit.

Das Konzept der Horror-Actionserie erinnert auf den ersten Blick entfernt an die vergessene Krimiserie Brimstone aus dem Jahr 1998, verspricht aber auch spannenden Horror-Nachschub für alle Fans von Supernatural, Constantine oder Ash vs Evil Dead.

Dass The Bondsman nicht mit Gewalt und harter Action geizen könnte, verspricht bereits ein Blick auf die kreative Kraft hinter der Amazon-Serie. Den Posten des Showrunners besetzt nämlich Erik Oleson, der unter anderem auch die 3. Staffel der brutalen Marvel-Serie Daredevil auf den Weg brachte.

Wann startet The Bondsman bei Amazon?

Lange müssen Genre-Fans nicht mehr warten. Bereits am kommenden Donnerstag, dem 3. April 2025, startet The Bondsman bei Amazon Prime Video. Die erste Staffel besteht aus acht rund 25-minütigen Episoden, die als Binge auf einen Schlag veröffentlicht werden.

The Bondsman stammt aus der Low Budget-Horror-Schmiede Blumhouse und ist nach The Horror of Dolores Roach und The Sticky bereits die dritte Serienproduktion, die das Studio für Amazon Prime Video entwickelt hat.



