In 7 Tagen kehrt Serienkiller-Hit Dexter zurück – so zahlt ihr für den Stream nur die Hälfte

Michael C. Hall meldet sich in Dexter: Wiedererwachen in seiner ikonischen Serienkiller-Rolle zurück und wer schnell ist, kann zum Streaming-Start ordentlich Geld sparen.

In einer Woche ist es so weit. Michael C. Hall schlüpft erneut in die Paraderolle des Serienkillers Dexter Morgan, der seine dunklen Triebe auslebt, indem er andere mörderische Menschen tötet. In der neuen Serie Dexter: Wiedererwachen geht Dexter nach seinem vermeintlichen Tod wieder diesem blutigen Handwerk nach.

In 7 Tagen erwacht Dexter erneut – in New York statt Miami

Nachdem Michael C. Halls Figur am Ende von 8 Staffeln Dexter seinen Tod vortäuschte und am Ende der Spin-off-Serie Dexter: New Blood scheinbar wirklich das Zeitliche segnete, ist der Serienkiller trotzdem nicht totzukriegen (was zuletzt die Serie Dexter: Original Sin erklärte).

In Dexter: Wiedererwachen flieht Dexter nach New York City, um in der Masse der Metropole unterzutauchen und dort auch seinen Sohn Harrison (Jack Alcott) ausfindig zu machen. Während er vor seinem alten Miami-Kollegen Batista (David Zayas) und dessen Gesprächsbedarf zum Bay-Harbour-Metzger (aka Dexters Serienkiller-Pseudonym) davonläuft, gerät er jedoch in den Fokus des Millionärs Leon Prater (Peter Dinklage), der laut Trailer ein ungewöhnliches Hobby hat und Serienkiller sammelt.

Schaut hier den Trailer zu Dexter: Wiedererwachen

Dexter: Wiedererwachen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neben erwarteten Wiedersehen mit dem alten Dexter-Cast fährt die neue Serie außerdem einen Cast voller Stars auf: Uma Thurman (Kill Bill) spielt Praters Sicherheitschefin Charley und Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) und David Dastmalchian (Late Night with the Devil) werden neue Mörder:innen verkörpern. Außerdem soll John Lithgow vor seinem Dumbledore-Imagewechsel nochmal als Trinity-Killer zu sehen sein.

Dexter: Wiedererwachen startet am 11. Juli 2025 mit zwei neuen Folgen und wird anschließend wöchentlich mit den übrigen der insgesamt 10 Episoden bei Paramount+ zu sehen sein.

Beim Streaming-Abo für Dexter 50 % sparen: So geht's zum Paramount+-Rabatt

Aktuell hat der Streaming-Dienst Paramount+ für kurze Zeit ein Angebot für 50 % Rabatt Preisnachlass pro Monat. Wer in Deutschland bis zum 10. Juli 2025 ein Standard-Abo (aktuell: 9,99 €) oder Premium-Abo (12,99 €) abschließt, zahlt für die nächsten drei Monate nur die Hälfte des normalen Preises (also 5 bzw. 7,50 €). Anschließend gilt wieder der Normalpreis. Wer aktuell schon ein laufendes Abo bei Paramount+ hat, kann nicht wechseln.

Da die neue Serie Dexter: Wiedererwachen insgesamt 10 Folgen umfasst, fällt die Rückkehr des Serienkillers passenderweise genau in den 3-Monats-Zeitraum der Sommeraktion. Ihr müsst das Abo allerdings bis spätestens nächsten Donnerstag abschließen, zum Start der neuen Dexter-Serie am Freitag ist es schon zu spät.

Der sparende 3-Monats-Zeitraum bei Paramount+ deckt dann übrigens auch Staffel 3 von Star Trek: Strange New Worlds ab, die eine Woche später am 17. Juli 2025 startet. Außerdem könntet ihr bei Paramount+ die Serien des Yellowstone-Universums, Kinoblockbuster wie Gladiator II oder den neuen Gangster-Hit MobLand - Familie bis aufs Blut streamen.

Podcast mit Dexter-Rückkehr: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im Juli umfassen neben der neuesten Staffel der derzeit besten Star Trek-Serie auch die mit Spannung erwartete Dexter-Rückkehr, Kriminachschub für NCIS-Fans sowie das Netflix-Finale eines Fantasy-Epos und bildgewaltige Science-Fiction.

