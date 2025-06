In genau 3 Wochen startet einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino

Bald startet ein gewaltiger Superhelden-Blockbuster im Kino, der ein ganzes Universum praktisch neustartet. Der Erfolg des Films wird für die Zukunft entscheidend sein.

In wenigen Wochen wird im Kino offiziell eine neue Filmära im DC-Universum eröffnet. Nach dem Aus von Henry Cavill als Superman schickt Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn seine eigene Version des Helden auf die große Leinwand. In der Titelrolle wird dann erstmals David Corenswet zu sehen sein, der unter anderem im 2024-Blockbuster Twisters einen Auftritt hatte.

Wann startet Superman im Kino?

James Gunns neuer Film über den Man of Steel läuft ab dem 10. Juli 2025 in Deutschland im Kino.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu James Gunns Superman:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es im neuen Superman-Film von James Gunn

Gunns Superman wird nicht noch mal die komplette Herkunft der Figur durcharbeiten. Stattdessen konzentriert sich der Regisseur vor allem auf die Persönlichkeit hinter den Superkräften. Die offizielle Synopse zum DC-Blockbuster lautet wie folgt:



Superman erzählt die Geschichte von Supermans Reise, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Weg, geleitet von menschlicher Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit als altmodisch ansieht.

Der Cast des neuen Superman-Films besteht unter anderem aus diesen Stars und ihren Rollen:

Superman ist Teil und entscheidender Auftakt des aktuellen DCU-Plans, mit dem James Gunn und Produzent Peter Safran das Comic-Universum in eine neue Zukunft führen sollen. Der Erfolg des neuen Superman-Films wird dabei sehr aussagekräftig sein, wie es um das Franchise bestellt ist und wie danach weitergeplant wird.

Neben Superman befindet sich zurzeit unter anderem ein neuer Wonder Woman-Film ohne Gal Gadot in Entwicklung. Ein Supergirl-Film mit House of the Dragon-Star Milly Alcock in der Hauptrolle ist bereits abgedreht und soll 2026 erscheinen.