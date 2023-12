Ist der zweiterfolgreichste Netflix-Film ein Plagiat? Vorwürfe gegen Leonardo DiCaprio-Film Don't Look Up beschreiben genau das

Einer der erfolgreichsten Netflix-Filme hat nicht nur Leonardo DiCaprio, sondern jetzt auch eine Klage am Hals: Angeblich soll Adam McKay die Idee für Don't Look Up geklaut haben.

Vor zwei Jahren schlug der satirische Weltuntergangsfilm Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei Netflix ein wie ein Meteorit und mauserte sich zu einem der erfolgreichsten Filme des Streamers. Doch nun wirft ein Schriftsteller dem Autor und Regisseur Adam McKay vor, die Idee und Handlung des Films bei seinem Buch gestohlen zu haben.

Klage gegen Netflix-Film mit Leonardo DiCaprio: Hat Adam McKay Don't Look Up geklaut? Die stargespickte Sci-Fi-Komödie Don't Look Up über einen heranrasenden Kometen, der die gesamte Erde zu zerstören droht, spaltete 2021 Kritiker:innen und Publikum. Vier Oscar-Nominierungen heimste der Film trotzdem ein: für den Besten Film, die Musik, den Schnitt sowie – und hier wird es interessant – das Beste Original-Drehbuch. Der Abspann schreibt das Skript Adam McKay und die Idee zur Geschichte McKay und David Sirota zu. Doch wie der Hollywood Reporter berichtet, verklagt der Schriftsteller William Collier den Regisseur wegen des Plagiats seiner Geschichte.

Netflix Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence Im Jahr 2012 veröffentlichte der Autor William Collier im Eigenverlag seine schwarze Komödie Stanley's Comet. Das sozialkritische Buch erzählt davon, wie ein Wissenschaftler ganz unten in der NASA-Hierarchie einen gewaltigen Kometen entdeckt, der direkt auf die Erde zusteuert. Die Regierung zeigt sich allerdings skeptisch, ob die Bedrohung real ist, und erwägt zur Not einen Nuklear-Schlag. Auch die Medien machen eher die Forschenden der Katastrophe berühmt, als etwas zur Lösung der Situation beizutragen. Die Reichen schmieden unterdessen ihre eigenen Überlebenspläne. – Wer Don't Look Up gesehen hat, wird hier sehr viele Handlungsparallelen wiedererkennen. Zum Beispiel in der Wissenschaftler-Figur von Leonardo DiCaprio. Der Plagiats-Beweis des Netflix-Films Don't Look Up braucht mehr als ein Aufzeigen der Ähnlichkeit Adam McKay und Netflix gaben dazu bisher keinen Kommentar dazu ab. Collier fordert in seiner Klage 5 Millionen Dollar für die "verblüffende Ähnlichkeit" des Erfolgsfilms zu seinem Roman. Wenn er damit Erfolg haben will, muss er allerdings vor Gericht beweisen, dass McKay (und nicht nur seine Agentur) Zugang zu seinem Werk hatte. Netflix Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio Autor William Collier behauptet, dass sein Buch über mehrere Ecken zu Adam McKay gelangt sein muss: Er sandte seiner eigenen Tochter Adrienne Metz schon 2007 ein Exemplar seines Romans, mit der Annahme, dass sie es weiterreichen würde. Metz arbeitete als Assistentin für die Firma Jimmy Miller Entertainment (eine Abteilung der Mosaic Media Group). Jimmy Miller soll wiederum bis 2015 Adam McKays Manager gewesen sein und die zwei arbeiteten bei Filmen wie Stiefbrüder zusammen. Welchen Ausgang die Plagiats-Klage nehmen wird, ist derzeit ungewiss. Dem Netflix-Film könnte ein Gerichtsverfahren zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung neue Aufmerksamkeit verschaffen. Laut MovieWeb steht Don't Look Up mit über 408 Millionen geschauten Stunden auf Platz 2 der Liste der meistgesehenen Netflix-Filme und wird nur noch von Red Notice überboten. Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. Ihr braucht noch Empfehlungen, was ihr in der Advents- und Weihnachtszeit schauen könnt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Dezember vor: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix' Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.