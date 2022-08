Jabba the Hutt und mehr: 8 Star Wars-Figuren, die in Andor zurückkehren könnten

Der neue Trailer zu Andor bringt gleich mehrere Figuren zurück, die wir aus Rogue One und anderen Star Wars-Geschichten kennen. Wir haben eine Liste mit acht weiteren möglichen Cameos erstellt.

Der Start einer neuen Star Wars-Serie bei Disney+ kann eigentlich nur eine Sache bedeuten: Wir werden viele vertrauten Figuren aus der weit entfernten Galaxis wiedersehen. Besonders dann, wenn es sich um ein Prequel zu einer bereits bekannten Geschichte handelt. Bei Andor ist genau das der Fall.

Angesiedelt fünf Jahre vor Rogue One: A Star Wars Story erfahren wir die Origin-Story von Cassian Andor. Zwei weitere Star Wars-Gesichter sind bestätigt: Mon Mothma und Saw Gerrera. Wir haben acht weitere Figuren gesammelt, die in Andor einen Auftritt haben könnten, und spekulieren über ihre Cameo-Wahrscheinlichkeit.

Star Wars-Rückkehr in Andor: Bail Organa

Wo Mon Mothma ist, kann Bail Organa nicht weit sein. Beide Figuren spielen eine wichtige Rolle bei der Gründung der Rebellion und sind später auch in Rogue One am Start. Zudem hat Jimmy Smits erst kürzlich einen Auftritt in Obi-Wan Kenobi absolviert. Seine Beteiligung bei Andor ergibt in jeder Hinsicht Sinn.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 97 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Palpatine

Noch eine Figur, die zusammen mit Mon Motham auftauchen könnte, ist Palpatine, der als Imperator in einer Senatssitzung vorbeischaut. Genauso wie Jimmy Smits war Ian McDiarmid war in Obi-Wan Kenobi zu Gast und ist demnächst in der 2. Staffel von The Bad Batch zu hören. Seine Rückkehr in Andor würde sich durchaus anbieten.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 82 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Großmoff Tarkin

Andor erzählt nicht nur von der Gründung der Rebellion, sondern auch davon, wie das Imperium seinen Machtarm in der Galaxis ausweitet. Eine Schlüsselfigur könnte dabei Großmoff Tarkin sein. Hoffentlich kehrt er dieses Mal aber nicht als CGI-Klon von Peter Cushing zurück, sondern wird mit einem neuen Schauspieler besetzt.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 51 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Orson Krennic

Noch wahrscheinlicher als Tarkin ist die Rückkehr von Orson Krennic. Der große Rogue One-Bösewicht dürfte auch schon zur Zeit von Andor mit der Entwicklung des Todessterns beschäftigt sein. Laut Serienschöpfer Tony Gilroy bewegt sich die Serie direkt auf den Anfang von Rogue One zu. Ben Mendelsohn würde da gut reinpassen.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 76 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Jabba the Hutt

Cassian Andor-Darsteller Diego Luna ist ein großer Fan von Jabba the Hutt und hat schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie gerne er den schleimigen Bösewicht berühren würde . Wir hoffen inständig, dass Andor ihm diesen Wunsch erfüllt und wir eine Szene erhalten, in der Cassian dem Gangsterboss sehr nahekommt.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 23 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Ahsoka Tano

Lucasfilm findet immer einen Weg, um Ahsoka Tano zurückzubringen, wie zuletzt die Ankündigung der Animationsserie Tales of the Jedi bewiesen hat. Auch in Andor könnte sie durchs Bild stolpern. Vermutlich werden wir Rosario Dawson aber erst in der dritten Mando-Staffel und ihrer eigenen Spin-off-Serie erneut in der Rolle sehen.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 11 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Admiral Raddus

Eine besondere Rogue One-Verbindung in Andor könnte eine Szene mit Admiral Raddus sein. Im Kinofilm spielt der Mon Calamari nur eine Nebenrolle. Im Kreis der Rebellion ist er dafür ein umso größerer Name. Wenn Cassian mit Mon Mothma und Saw Gerrera in Kontakt kommt, könnten wir auch mehr Kontext zu Raddus erhalten.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 48 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Andor: Enfys Nest

Da beide Geschichten im gleichen Zeitraum angesiedelt sind, könnten in Andor ebenfalls Figuren aus Solo: A Star Wars Story auftauchen, etwa Han und Qi'ra. Noch spannender wäre aber eine fast vergessene Figur: Enfys Nest. Die von Erin Kellyman verkörperte Kämpferin verfügt über eine spannende Verbindungen zur Rebellion.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 51 Prozent

Darüber hinaus gibt es noch, deren Rückkehr möglich wäre. Gilroy könnte im Grunde nach und nach den gesamten Rogue One-Cast zurückholen. Auf einen Namen dürften wir uns die der 2. Staffel definitiv wieder freuen: Der von Alan Tudyk gespielte K-2SO stößt in der Verlängerung zur Serie hinzu.

Welche Star Wars-Figuren wollt ihr in Rogue One wiedersehen?