James Bond 25 mit Daniel Craig: Auf den neuen Postern fehlt eine wichtige Figur

Im April startet Daniel Craigs letzter James Bond-Abenteuer in den Kinos. Frisch veröffentlichte Poster gewähren nun einen Blick auf den gesamten Cast des Films - zumindest fast.

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben rückt immer näher. Anfang April startet Daniel Craigs letzte Mission im Geheimdienst ihrer Majestät in den Kinos. Nachdem wir uns zuletzt ein besseres Bild von Bösewicht Safin machen durften, wurde nun ein ganzes Set an neuen Postern veröffentlicht. Eine wichtige Figur fehlt aber.

James Bond 25: Poster zu allen wichtigen Figuren im Film

Letztes Jahr erreichten wir uns schon Poster zu den wichtigsten Hauptfiguren. Jetzt gibt es auch große Abbildungen der Darsteller zu bestaunen, die bisher weniger Aufmerksamkeit genießen durften. Der Fokus des Marketings liegt natürlich auf Daniel Craig als James Bond. Tatsächlich ist Film bis in die kleinste Nebenrolle exzellent besetzt.

Vor James Bond 25: Billie Eilish sorgt für den emotionalsten Moment der Oscars

Nachfolgend findet ihr die neusten Poster zu James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben sowie eine Liste der Darsteller mitsamt ihrer Rollennamen. Zu sehen sind:

Außerdem haben wir hier nochmal alle Poster zusammengestellt, die zuvor zu James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben veröffentlicht wurden. Auch hier wechseln sich vertraute und neue Gesichter ab.

Ein großer Name fehlt natürlich noch: Christoph Waltz. Wie der Trailer zu James Bond 007 - Keine Zeit verraten hat, wird in der Fortsetzung Bösewicht Ernst Stavro Blofeld zurückkehren. Für ein eigenes Charakterposter hat es (bisher) aber nicht gereicht. In Anbetracht der vielen anderen Figuren wird Waltz wahrscheinlich nur eine sehr kleine Rolle einnehmen.

Dafür haben wir hier noch ein paar neue Szenenbilder mit Daniel Craig in Action:

Man on a mission. James Bond returns in #NoTimeToDie this April. pic.twitter.com/pckTk2T66D — James Bond (@007) February 9, 2020

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben startet am 2. April 2020 in den deutschen Kinos. Danach dürfen wir gespannt sein, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig treten wird.



Auf wen freut ihr euch am meisten in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben?