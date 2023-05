Jetzt erstmals bei Amazon Prime: Grandioser Horror-Thriller, der von einem der besten Serienkiller-Filme aller Zeiten inspiriert wurde

Vor zwei Jahren begeisterte Regisseur Edgar Wright mit einem exzellenten Horror-Thriller im Kino. Jetzt könnt ihr Last Night in Soho bei Amazon Prime im Abo streamen.

Wenige Filmschaffende lieben das Genre-Kino so sehr wie Edgar Wright. Bereits in der britischen Kultserie Spaced und den Filmen der Cornetto-Trilogie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End) verstecken sich unzählige Verweise auf die Filmgeschichte. 2021 hat sich Wright in ein besonders düsteres Metier vorgewagt.



Last Night in Soho ist eine extrem spannende und stylishe Mischung aus Psycho-, Thriller- und Horror-Elementen, die sich das britische Kino der 1960er Jahre zum Vorbild nimmt. Was dabei nicht fehlen darf, sind Serienkiller. Inspiriert wurde Wright von einem der besten Serienkiller-Filme überhaupt: Augen der Angst aka Peeping Tom.



Horror-Thriller bei Amazon Prime: Last Night in Soho entfesselt einen Albtraum im London der 1960er Jahre

Im Mittelpunkt der Geschichte von Last Night in Soho befindet sich die junge Eloise (Thomasin McKenzie), die auf dem Land aufgewachsen ist, jetzt aber endlich in die große Stadt zieht. In London will die ihrer Leidenschaft für Modedesign freien Lauf lassen. Schon bald gerät sie jedoch hinein in ein düsteres Labyrinth voller Abgründe.

Hier könnt ihr den Trailer zu Last Night in Soho schauen:

Last Night in Soho - Trailer (Deutsch) HD

Ehe sich Eloise versieht, streift sie im Körper der jungen Sandy (Anya Taylor-Joy) durch das London der 1960er Jahre und trifft auf den verführerischen wie manipulativen Club-Manager Jack (Matt Smith). Eloise ist fasziniert von der in hellen Lichtern funkelnden Welt. Bald merkt sie aber, dass sie sich in einem Albtraum verirrt hat.

Wright inszeniert diesen Albtraum in rauschhaften Bildern, in denen die Grenzen zur Realität verschwimmen. Was passiert wirklich? Und was bildet sich Eloise nur ein? Last Night in Soho besitzt viele Ebenen, die uns das Gezeigte immer wieder hinterfragen lassen, ehe sich der Film in einem feurigen Finale entlädt.

