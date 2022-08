John Wick 4: Keanu Reeves entfesselt globales Action-Inferno im deutschen Trailer

Nächstes Jahr kehrt Keanu Reeves endlich als John Wick zurück. In Teil 4 zieht er eine Schneise der Zerstörung über den Globus.

Drei Jahre warten wir nun schon auf die Rückkehr des treuen Herrchens und Profikillers John Wick und die Wartezeit ist noch lange nicht vorbei. John Wick: Kapitel 4 wird nämlich erst kommendes Jahrs in die Kinos kommen. Bis dahin können wir uns an actionlastigen Videoschnipseln mit Keanu Reeves erfreuen, etwa die Sneak Peek von der Comic-Con. Der kurze Trailer wurde kürzlich auf Deutsch veröffentlicht und zeigt Reeves in bester Wick-Laune, wie er gegen Martial Arts-Star Donnie Yen (Ip Man) kämpft.

Schaut euch hier die deutsche Sneak Peek für John Wick 4 an:

John Wick 4 - Sneak Peek (Deutsch) HD

Was über die Geschichte des Actionfilms bekannt ist

Die offizielle Synopsis für das Action-Sequel von Chad Stahelski (John Wick 1-3) lautet wie folgt:

John Wick nimmt de Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

Eine Leidensgeschichte wird das für John Wick auf jeden Fall.

Schaut euch hier die Liste der bestätigten Stars im Film an:

Weitere Infos zum Film findet ihr in diesem Artikel:

Wann kommt der 4. Teil von John Wick in Deutschland ins Kino?

Wegen der Coronavirus-Pandemie begann der Dreh zwar viel später als geplant. Fest steht aber der Kinostart von John Wick 4. Am 23. März 2023 ist es so weit.

