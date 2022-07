John Wick 4 mit Keanu Reeves: Unglaubliche Fights im ersten Trailer für das Action-Spektakel

Im ersten Trailer für John Wick 4 kämpft Keanu Reeves gegen Martial Arts-Legende Donnie Yen und erschießt einen Typen, während (!) dieser von einem Auto überfahren wird.

Bei der Comic-Con in San Diego gab es kein extra Panel für John Wick: Kapitel 4, also crashte Hauptdarsteller Keanu Reeves kurzerhand ein anderes, um einen Sneak Peek-Trailer für das Action-Spektakel zu präsentieren.

Und der hat es in sich. In dem Video sehen wir unter anderem einen Waffen/Schwert-Fight zwischen Reeves und Donnie "Ip Man" Yen, Bogen-Fight-Action, die Katniss Everdeen neidisch werden lässt, und Axt-Weitwurf-Übungen auf der Tanzfläche. Wenn das nur die Sneak Peek ist, was hat der Film dann noch zu bieten in Sachen origineller Körperverletzung?

Schaut euch hier die Sneak Peek für John Wick 4 an:

John Wick 4 - Sneak Peek (English) HD

Was über die Geschichte des Actionfilms bekannt ist

John Wick 4 dürfte an das Ende von Teil 3 anschließen. Wick wurde von Continental-Besitzer Winston (Ian McShane) verwundet zurückgelassen. Daraufhin wurde er zum Bowery King (Laurence Fishburne) geschafft.

Teil 4 könnte sich nun um eine Abrechnung mit dem High Table drehen, dem Vorstand der 12 Bosse des Organisierten Verbrechens. Eine Leidensgeschichte wird das für John Wick auf jeden Fall.

Schaut euch hier die Liste der bestätigten Stars im Film an:

Weitere Infos zum Film findet ihr in diesem Artikel:

Wann kommt der 4. Teil von John Wick in Deutschland ins Kino?

Wegen der Coronavirus-Pandemie begann der Dreh zwar viel später als geplant. Fest steht aber der Kinostart von John Wick 4. Am 23. März 2023 ist es so weit.

