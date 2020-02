Justice League Dark: Wir stellen euch DCs neue Avengers-Konkurrenz vor

What? No chit-chat or monologue? Just gettin' right to the point, huh?

DC Comics und Warner Bros. wagen einen neuen Anlauf mit ihrem seit Jahren geplanten Justice League Dark-Film. Wir stellen euch die wichtigsten Charaktere des Teams vor.

Nach Jahren in der Produktionshölle nimmt sich bald Star Wars-Regisseur J.J. Abrams der Justice League Dark an, um das düstere Antihelden-Team endlich auf die große Leinwand zu bringen. Damit könnte DC in den kommenden Jahren eine Superheldengruppe in Stellung bringen, sozusagen als Konkurrenz zu den Avengers aus dem Marvel Cinematic Universe.

Nachfolgend wollen wir uns die turbulente Geschichte des DC-Films ansehen und daran anschließend einen genaueren Blick auf die namensgebende Comic-Reihe sowie deren wichtigste Charaktere werfen.

Der Absturz von Justice League Dark in die Produktionshölle

Bereits Mitte November 2013 sagten DC Comics und Warner Bros. Disneys MCU den Kampf an. Damals konnte mit Hellboy-Regisseur Guillermo del Toro ein Filmemacher für die Arbeiten an Justice League Dark gewonnen werden, der geradezu prädestiniert für eine Adaption der magisch-düsteren Seite des DC-Universum zu sein schien. Sein Drehbuch für die Justice League Dark wurde jedoch nie verfilmt.



Da sein Pacific Rim 2 Vorrang hatte, verließ del Toro im Juni 2016 das Projekt, woraufhin sich Edge of Tomorrow-Regisseur Doug Liman gegen den Gambit-Film und für Justice League Dark entschied. Sein Engagement war jedoch gleichsam von kurzer Dauer, denn auch Liman sollte das Projekt wenig später abgeben. Als sein Nachfolger wurde im Mai 2017 Andrés Muschietti gehandelt, der für Warner Bros. die Es-Remakes inszenierte.

Bis zu diesem Zeitpunkt war die einzig geglückte Adaption der Justice League Dark-Comics ein gleichnamiger Animated Movie, der hierzulande im März 2017 veröffentlicht wurde. Nun bekommt die geplante Live-Action-Verfilmung jedoch wieder neues Leben eingehaucht, denn wie eingangs bereits erwähnt, soll sich nach Star Wars 9 J.J. Abrams mit seiner Produktionsfirma Bad Robot der Justice League Dark widmen.

Eine Justice League ist nicht genug: die Geburt der Justice League Dark

Das düstere Gegenstück zur "normalen" Justice League, der mit Superman, Batman und Wonder Woman DC Comics-Flaggschiffe angehören, formierte sich in der Comic-Welt erstmals im Jahre 1986. Damals jedoch noch nicht in ihrer eigenen Serie, sondern auf den Seiten der Swamp Thing-Reihe.

Seine erste eigene Serie bekam das Team schließlich im Jahre 2011 spendiert. Nach den einschneidenden Veränderungen durch das Comic-Event Flashpoint wurde ein neues DC-Universum geboren. Darin ist neben der Justice League ebenfalls die Justice League Dark aktiv, welche sich dem Kampf gegen mystische und magische Gefahren, denen andere Helden nicht gewachsen sind, widmet.

Im Laufe der Jahre gehörten zahlreiche DC-Charaktere der Justice League Dark an. Zwei ewige Konstanten waren dabei stets John Constantine und die Zauberin Zatanna, die wir wohl auch im kommenden Kinofilm als Teil des Teams sehen dürften. Nachfolgend wollen wir uns ein mögliches Roster ansehen, für das wir auch einige ältere Gerüchte zur von Guillermo del Toro geplanten Comic-Adaption miteinbeziehen wollen.

Justice League Dark-Mitglied Nr. 1: John Constantine

Hellblazer John Constantine ist eines der Gründungsmitglieder der Justice League Dark und gewissermaßen der Anführer des Teams. Seine magischen Fähigkeiten reichen zwar nicht an die einiger seiner Freunde heran, doch dies macht Johnny durch seine verschlagene und teils rücksichtslose Art wieder wett. Er setzt lieber seine grauen Zellen ein statt physische Gewalt anzuwenden.

Eine Zeit lang war Colin Farrell im Gespräch für die Rolle, doch da er kürzlich den Part des Pinguin im kommenden The Batman angenommen hat, dürfte ein anderer Darsteller John Constantine verkörpern.



Justice League Dark-Mitglied Nr. 2: Zatanna

Eine besondere Verbindung mit John Constantine besitzt Magierin Zatanna, die ebenfalls seit ihrer Gründung der Justice League Dark angehört. Ihr Talent für Mystik und Zauberei bekam Zatanna, die alle ihre Sprüche rückwärts aufsagt, übrigens quasi in die Wiege gelegt, denn ihr Vater Zatara ist ebenfalls ein begnadeter Magier.

Zatanna gehört zu den mächtigsten Zauberern des DC-Universums und verfügt über zahlreiche Kräfte, etwa die Kontrolle über das Wetter oder die Manipulation von Erinnerungen. In diversen Comic-Geschichten verbindet Zatanna und John Constantine zudem eine Liebesbeziehung - ein Punkt, der vom Kinofilm aufgegriffen werden könnte.

Justice League Dark-Mitglied Nr. 3: Deadman

Boston Brand war einst ein begnadeter Trapezkünstler, der während eines Auftritts ermordet wurde. Da er zu Lebzeiten viele gute Taten vollbracht hatte, wurde seine Seele von der Hindu-Gottheit Rama Kushna gerettet. Fortan streift er als Deadman durch die Weiten des DC-Universums und schloss sich ebenfalls der Justice League Dark an.

Deadman ist vor allem für seine Fähigkeit bekannt, die Körper von Menschen übernehmen und steuern zu können. Zudem kann er fliegen und die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits nach Belieben überqueren. Darüber hinaus ist er für die meisten Wesen, die über keine ähnlichen Kräfte wie er selbst verfügen, unsichtbar.

Justice League Dark-Mitglied Nr. 4: Jason Blood

Ein Charakter, dessen Name als Gerücht bezüglich Guillermo del Toros Justice League Dark-Film kursierte, war jener von Jason Blood. Dieser lebt bereits seit dem 6. Jahrhundert, damals noch in Camelot, dem Hofe König Arthurs. Der Magier Merlin kettete mittels eines Zaubers den Dämon Etrigan an Blood und verdammte beide fortan zu einer nicht allzu harmonischen Koexistenz.

Wenn Jason einen bestimmten Reim aufsagt, entfesselt er Etrigan. Sagt dieser wiederum einen weiteren spezifischen Reim, übernimmt Blood wieder die Kontrolle. Als Dämon verfügt Etrigan über gewaltige physische Kräfte, kann Höllenfeuer speien, Magie nutzen, besitzt starke Selbstheilungskräfte und ist zudem unsterblich.

Weitere Justice League Dark-Mitglieder

Neben den eben vorgestellten Charakteren gehörten in den Comics noch weitere Magier und übernatürliche Wesen der Justice League Dark an, etwa Swamp Thing, Engel Zauriel, Doctor Fate, der Spectre oder auch Amazonen-Prinzessin Wonder Woman.

Welche Charaktere könnten uns im Justice League Dark-Kinofilm erwarten?

John Constantine, Zatanna und Deadman dürften sichere Kandidaten für einen Auftritt im kommenden Kinofilm sein, schließlich waren sie sozusagen stets beständige Konstanten im Team. Dämon Etrigan wäre ebenfalls eine interessante Ergänzung, nicht zuletzt, da ihn einige Fans noch aus dem Justice League Dark-Zeichentrickfilm kennen dürften.

Des Weiteren könnten uns, sollte der Film erfolgreich laufen, Crossover mit anderen magischen DC-Charakteren erwarten, die wir teilweise bereits in den Kinofilmen gesehen haben sowie weitere, die noch kommen werden. Nahe liegende Optionen wären diesbezüglich Aquaman, Black Adam, Doctor Fate, Shazam! oder auch Wonder Woman.

Justice League Dark hat gegenwärtig noch keinen deutschen Kinostart.

