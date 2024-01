Kino-Sensation mit Wo die Lüge hinfällt: RomCom erreicht Meilenstein, den seit 2016 kein anderer Film schaffte

Die romantische Komödie ist im Kino tot? Nicht ganz, wie Sydney Sweeney und Glen Powell gerade im Kino beweisen. Ihre Komödie Wo die Lüge hinfällt entwickelt sich zum Phänomen.

Die Zeiten, als Kinos mit Postern eines oberkörperfreien Matthew McConaughey zugekleistert waren, sind lange vorbei. Die romantische Komödie ist als Genre in den letzten Jahren bei Streaming-Diensten wie Netflix aufgeschlagen. Umso überraschender ist der Erfolg von Wo die Lüge hinfällt. Die RomCom mit Sydney Sweeney (Euphoria) und Glen Powell (Top Gun: Maverick) setzte sich vergangenes Wochenende auf Platz 1 der deutschen Kino-Charts, wie der Branchendienst Blickpunkt: Film meldet. Das ist nicht alles.

Die Komödie mit Glen Powell und Sydney Sweeney ist ein Phänomen

Knapp 200.000 Tickets wurden für Wo die Lüge hinfällt in Deutschland gelöst. In den USA kann man den Siegeszug schon länger beobachten. Dort startete die Komödie bereits vor einem Monat und hält sich immer noch in der Top 5 der nordamerikanischen Kino-Charts, wie Box Office Mojo bestätigt.

Während viele Filme ihr Maximum am Startwochenende rausholen und danach an Zuschauenden verlieren, geht Wo die Lüge hinfällt den selteneren, entgegengesetzten Weg. Der Start war eher schwach, die Wochenenden danach liefen besser. Das spricht für positive Mundpropaganda. Hinzu kommen virale Videos zum Film bei TikTok und die Chemie der beiden Stars Sydney Sweeney und Glen Powell.

Rom-Com erreicht Meilenstein an den Kinokassen

Sony Wo die Liebe hinfällt

Am Wochenende erreichte die Rom-Com einen weiteren Meilenstein. Wo die Lüge hinfällt hat weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt, meldet Deadline . Es ist die erste RomCom mit R-Rating seit Bridget Jones' Baby aus dem Jahr 2016, der das gelungen ist. In Deutschland kommt dem Film die wesentlich niedrigere Altersfreigabe ab 0 Jahren zugute.

Vollkommen überraschend ist der Erfolg übrigens nicht, zumindest wenn man regelmäßig Box Office-Tabellen durchkämmt. Schon 2022 gab es eine äußerst populäre romantische Kinokomödie mit 2 sympathischen Stars, die ein breites Publikum anlockte. Ticket ins Paradies mit Julia Roberts und George Clooney spielte damals weltweit 168 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo ). Es gibt noch Menschen, die romantische Komödien im Kino sehen wollen – es müssen nur welche für sie gedreht werden.

Davon handelt Wo die Lüge hinfällt

Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) haben ein fantastisches erstes Date. Doch danach erkaltet ihre Leidenschaft durch widrige Umstände und sie gehen getrennter Wege. Jeder gibt dem anderen die Schuld, dass nie etwas aus ihnen geworden ist. Am Ende bleibt scheinbar nur noch Abneigung übrig und sie sehen sich anderweitig nach der großen Liebe um. Ihre guten Freundinnen Halle (Hadley Robinson) und Claudia (Alexandra Shipp) heiraten jedoch und als Gäste sind natürlich auch die zwei Streithähne nach Sydney eingeladen. Wie würden zwei vernünftige Erwachsene wohl mit einer solchen Situation umgehen?