Knallharter Netflix-Thriller, abgedrehte Fantasy und Sci-Fi mit Fingernägeln: Die 5 besten Streaming-Filme im November

Welche Streaming-Filme euch im November bei Netflix, Disney+ und Co. erwarten, stellen wir euch in unserer kurzen Podcast-Folge mit 5 spannenden Empfehlungen vor: von Sci-Fi-Unterhaltung über düstere Thriller bis zu Fantasy-Neuheiten.

Nachdem wir euch bereits mit den 20 besten Serien-Starts im November versorgt haben, werfen wir außerdem einen Blick auf die 5 vielversprechendsten Streaming-Filme des Monats, die euch vor allem bei Netflix, aber auch bei anderen Streamern wie Disney+ erwarten.

Im Podcast: 5 Filmtipps im Oktober bei Netflix, AppleTV+ und Disney+

Welchen Eigenproduktionen bei Netflix, Disney+ und Co. lohnen sich im November? Nach den Streaming-Filmen im Oktober sind auch diesmal wieder unterschiedlichste Genres von Fantasy-Komödien über romantische Sci-Fi-Filme bis zu düsteren Thrillern vertreten.



Streaming-Tipp 1 im November: Fingernails nimmt Romantik unter die Science-Fiction-Lupe

Fingernails - Trailer (Deutsch) HD

Am 3. November 2023 startet bei AppleTV+ das Sci-Fi-Drama Fingernails. Darin existiert eine neue Technologie, die echte Liebe nachweisen kann. Anna (Jessie Buckley) und Ryan (Jeremy Allen White) haben den Test erfolgreich absolviert. Doch weil Anna immer noch Zweifel hat, beginnt sie an dem Test-Institut zu arbeiten und trifft dort auf Amir (Riz Ahmed), der sie infrage stellen lässt, ob Menschen wirklich nur einen Partner lieben können. Was Fingernägel damit zu tun haben, verraten wir an dieser Stelle noch nicht.

Streaming-Tipp 2 im November: In Quiz Lady winkt bei Disney+ ein Millionen-Gewinn

Quiz Lady - Trailer (Deutsche UT) HD

Wer es lustiger mag, ist gut damit beraten, ab 3. November 2023 bei Disney+ * die Komödie Quiz Lady aufzurufen. Darin versuchen die Schwestern Anne (Awkwafina) und Jenny (Sandra Oh), die Spielschulden ihrer Mutter zu begleichen und sehen nur einen Ausweg: Anne muss mit ihrem enormen Trivia-Wissen in der Quiz-Show von Terry McTeer (Will Ferrell) gewinnen. Nur dann taucht die verschwundene Frau Mama vielleicht wieder auf und ihr entführter Mops kommt wieder frei.

Streaming-Tipp 3 im November: David Finchers akribischer Killer sucht Netflix heim

Der Killer - Trailer (Deutsch) HD

Heiß erwartet wird bei Netflix außerdem der neue Thriller von David Fincher (Fight Club): Am 10. November 2023 startet Der Killer nach einer kurzen Kinoauswertung schon im Stream. Michael Fassbender spielt in der Graphic-Novel-Verfilmung * den auftragsmordenden Protagonisten als eiskalten Planer, der seine Opfer zuverlässig ausschaltet – zumindest bis doch einmal ein Schuss daneben geht. Das bringt ihn bei seinen Auftraggebern in Schwierigkeiten und so muss er zurückschlagen, bevor sein Lebenslicht selbst ausgeknipst wird.

Streaming-Tipp 4 im November: Adam Sandler (!) mutiert für Netflix zur Echse

Leo - Trailer (Deutsch) HD

Auch für Familien-Unterhaltung ist am 22. November 2023 bei Netflix gesorgt. Den Animationsfilm Leo hat Adam Sandler mitgeschrieben und er übernimmt auch die Sprechrolle der titelgebenden Hauptfigur: Der Echsen-Mann Leo hat sein ganzes Leben an der Seite seines Schildkröten-Kumpels im Terrarium einer Grundschule verbracht. Als er das Klassenzimmer in Florida das erste Mal verlässt, entpuppt er sich als unerwartet weiser Lehrer für Kinder mit unterschiedlichsten Problemen.

Streaming-Tipp 5 im November: Fantasy als 6-facher Körpertausch bei Netflix

Family Switch - Trailer (Deutsch) HD

Der Film Family Switch gibt dem Genre der Körpertausch-Komödie am 30. November 2023 bei Netflix einen neuen Dreh: Statt nur zwei Menschen die Plätze tauschen zu lassen, muss hier gleich eine ganze Familie in die Schuhe anderer Verwandter schlüpfen: die Mutter (Jennifer Garner) tauscht mit der Tochter, der Vater (Ed Helms) mit dem Sohn und das Baby mit dem Hund. Ach ja, und Matthias Schweighöfer ist als gern gesehener Netflix-Gast auch wieder dabei.

Welcher der fünf Filme sich im November bei Disney+, AppleTV+ und Netflix als bester Streaming-Griff herausstellen wird, können wir natürlich erst nach den jeweiligen Starts abschätzen. Doch diese Highlights haben bereits im Vorfeld unsere Aufmerksamkeit eingefangen.

