Krasser Logikfehler in The Walking Dead: Negan ist kein wahrer Alpha

In der neuen The Walking Dead-Folge wird Negan von ein paar Whisperern als neuer Alpha gefeiert. Die brutal endende Szene ergibt aber eigentlich keinen Sinn.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead! Der wohl spannendste Teil der neuen The Walking Dead-Folge Abschiede (im Original: Look at the Flowers) ist das Aufeinandertreffen zwischen Negan und Daryl. Nach Carols verschwinden muss Negan dem skeptischen Daryl glaubhaft vermitteln, dass er Alpha getötet und damit seine Loyalität zur Gemeinschaft von Alexandria bewiesen hat.

An einer Stelle machen die beiden unverhofft Bekanntschaft mit einer kleinen Gruppe Whisperer, die Negan (Jeffrey Dean Morgan) plötzlich als den neuen Alpha anpreisen. Die Szene ist zwar spannend inszeniert, wird gemäß dem Express jedoch von einem ziemlich großen Fehler überschattet.

The Walking Dead: Diese Negan-Szene ergibt gar keinen Sinn

Negan tut zunächst so, als würde er die "Krönung" zum neuen Alpha annehmen und lässt den alsbald gefesselten Daryl (Norman Reedus) niederknien. Einer der Whisperer händigt ihm sein Gewehr aus. Jedoch spielt Negan nur mal wieder eines seiner Spielchen und erschießt unvermittelt den Alpha-Anhänger neben sich.

Daraufhin entbrennt ein kurzer Kampf zwischen Daryl und Negan auf der einen sowie den übrigen Whisperern auf der anderen Seite, auch Negan wird jetzt also angegriffen. Wenn er aber wirklich der neue Alpha sein soll, dürfte das eigentlich nicht passieren.

Auch Alpha tötete immer wieder Mitglieder ihrer eigenen Gruppe, erfuhr deswegen jedoch - lassen wir die abtrünnige Gamma einmal außen vor - nie nennbaren Widerstand. Oft gab sie auch Morde in Auftrag bzw. zwang andere Whisperer zu schrecklichen Handlungen. Denken wir nur an Frances, die ihr Baby in Staffel 9 den Zombies überlassen musste. Nur durch eine glückliche Fügung wurde das Kind am Ende von Connie gerettet.

Die originale Alpha (Samantha Morton) übte die uneingeschränkte Kontrolle über ihre Gemeinschaft aus und war für ihre "Herde" unantastbar - dies schloss Gewalt gegen absolut jeden ein. Negan dagegen wird eine solche Toleranz in Look at the Flowers ganz und gar nicht entgegengebracht. Logischerweise müssten die verbliebenen Whisperer die Erschießung ihres Freundes in besagter Szene einfach akzeptieren. Denn Negan ist ja angeblich der neue Alpha.

Zum Weiterlesen: The Walking Dead löst das letzte Rätsel um Beta

Nach den Regeln des The Walking Dead-Universums ist die Szene also unlogisch, einen Zweck erfüllt sie dennoch. Indem Negan die Whisperer letztlich in die Flucht schlägt, demonstriert er Daryl, dass er wirklich auf dessen Seite steht. Die angespannte Stimmung zwischen den beiden wird so doch noch etwas entschärft.

