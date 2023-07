Lost bei Disney+: Es wird keine 7. Staffel geben und deshalb bleibt die größte Frage für immer unbeantwortet

Das Ende der Kult-Mystery-Serie Lost spaltet die Fans noch immer. Viele Fragen blieben ungeklärt. Wird es eine 7. Staffel von Lost geben, die alles aufklärt?

Im Jahr 2010 wurde nach 6 Staffeln die letzte Folge von Lost ausgestrahlt. 13 Jahre später wird das Finale immer noch kontrovers diskutiert. Die Fan-Hoffnung auf eine vollständige Klärung aller offenen Fragen wurde nie erfüllt. Viele wünschen sich eine Fortsetzung oder zumindest einen anderen Abschluss, der die ganze Geschichte zufriedenstellend erklärt.

6 Staffeln bei Disney+: Die Lost-Macher haben vor Staffel 7 absichtlich den Stecker gezogen

Lost wird keine 7. Staffel bekommen. Die Serie wurde im Jahr 2010 nach 6 Staffeln abgesetzt, weil Schöpfer Damon Lindelof und Co-Showrunner Carlton Cuse sie nicht mehr fortführen wollten – und das war bereits ein Kompromiss. Wäre es nach den beiden Serien-Machern gegangen, dann wäre schon nach 3 Staffeln Schluss gewesen. Ihr Plan sah vor, die Handlung an diesem Punkt abzuschließen.

Die Serie war aber so erfolgreich, dass der Sender ABC sie verlängern wollte – ursprünglich sogar auf 10 Staffeln. Schließlich traf man sich ungefähr in der Mitte.

Lindelof und Cuse haben sich nach dem Ende von Lost anderen Projekten gewidmet und zu keinem Zeitpunkt über eine 7. Staffel von Lost nachgedacht. Lindelof war beispielsweise an The Leftovers und Watchmen beteiligt. Cuse hat die Serie Locke & Key entwickelt und war als Produzent bei Bates Motel dabei.

Staffel 7 von Lost hätte das größte Serien-Mysterium aufklären können

Viele der Mysterien, die im Laufe der Handlung aufkommen, werden nie aufgeklärt. Bei Fandom findet ihr eine lange Liste an Fragen, die nicht beantwortet werden, aber eines treibt uns am meisten um:

Was ist eigentlich das Licht?

Wie "funktioniert" dieses übernatürliche Phänomen, dem alles zugrunde liegt? Das spirituelle Ende von Lost macht zwar religiöse Deutungsebenen auf, gibt aber keine konkreten Antworten. Manche Fans finden dieses Finale versöhnlich und berührend. Andere werfen den Machern vor, sich damit vor einer ordentlichen Erklärung zu drücken und die wichtigsten Rätsel offenzulassen.

ABC Lost: Jack und Kate

Natürlich gibt es noch viele weitere Sachen, die in Lost keinen Sinn ergeben. In der 5. Staffel von Lost taucht ein Boot auf, dessen Insassen auf Juliet und Sawyer schießen. Wer sind diese Fremden? Und was hat es zu bedeuten, dass Hurleys Schwarm Libby vor ihrem Aufenthalt in derselben psychiatrischen Klinik war wie er? Die Verbindung zwischen den beiden wird wie ein bedeutungsvolles Puzzleteil aufgebaut und nach Libbys Tod ignoriert. Warum werden manche Menschen nach dem Tod zu Geistern und andere zum Flüstern? Wir könnten das ewig fortsetzen.



Damit Lost weiter spannend bleiben konnte, verständigten sich die Verantwortlichen bei der Verlängerung darauf, für jedes gelöste Rätsel ein neues aufzumachen. Das erklärt, warum wir auf so viel unbeantworteten Fragen sitzenbleiben – für immer.

Podcast-Tipp: Warum das Lost-Finale besser ist als sein Ruf

Mit meinen Kolleg:innen Esther Stroh und Matthias Hopf blicke ich in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber auf die wegweisende Mystery-Serie zurück.

Wir diskutieren den Einfluss, denn Lost bis heute ausübt, blicken auf die besten Figuren und Momente zurück und sprechen natürlich auch über das kontroverse Ende, das seinerzeit die Zuschauer spaltete.

