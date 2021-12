MagentaTV Must-Watch: Die Kult-Comedy The Office gibt es nach 20 Jahren endlich auf Deutsch [Anzeige]

Viele kennen Stromberg, doch wie sieht es mit dem Original von Ricky Gervais aus? Bei MagentaTV könnt ihr mit The Office jetzt eine der besten Comedy-Serien erstmals auf Deutsch nachholen.

David Brent ist Abteilungsleiter in einer Firma für Bürobedarf, verhält sich aber oft so, als sei er ein Allein-Unterhalter – zum Leidwesen seines Teams. Falls euch die Beschreibung bekannt vorkommt, dann vielleicht, weil David Brent das Vorbild von Bernd Stromberg war. Die "Inspiration" des deutschen Serien-Erfolges ist nämlich nichts Geringeres als eine der besten Comedy-Serien überhaupt: The Office.

Wir stellen euch die schwarzhumorige Kreation von Ricky Gervais und Stephen Merchant in unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch genauer vor und klären die wichtigsten Fragen zu der Kultserie.

Deshalb lohnt sich The Office bei MagentaTV:

The Office ist eine Workplace-Comedy, die bei Erscheinen im Jahr 2001 bahnbrechend war. Denn anders als bei gewöhnlichen Sitcoms setzten die Macher auf äußersten Realismus in der Darstellung des (extrem tristen) Büros. Eingefangen wird das Geschehen zudem in einem quasi-dokumentarischen Stil, der Serien wie Arrested Development, Modern Family und Succession beeinflusste.

Kein Wunder also, dass Hauptfigur David Brent (Ricky Gervais) sich ständig genötigt sieht, die Stimmung in dem grauen Büro aufzulockern. Das Problem ist nur, dass Brent verbale Entgleisungen und Fettnäpfchen magisch anzieht. Je mehr er bei den Kolleg:innen punkten will, desto schlimmer (lies: lustiger) wird es.

Neben Golden Globe-Stammoderator Ricky Gervais wartet die Comedy-Serie mit einem exzellenten Cast von Charakterdarsteller:innen auf, darunter Mackenzie Crook (Fluch der Karibik) und Martin Freeman (Sherlock).

Seit Kurzem gibt es The Office bei MagentaTV im Stream und das nach 20 Jahren erstmals auch auf Deutsch.

Schaut euch den OV-Trailer für The Office an:

The Office - Trailer (English)

Die Serien-Fakten zu The Office bei MagentaTV:

Die Serie umfasst 2 Staffeln sowie ein zweiteiliges Weihnachtsspecial.

Insgesamt gibt es 14 Folgen, die jeweils ca. eine halbe Stunde lang sind.

Alle Episoden von The Office stehen bei MagentaTV als Stream zur Verfügung.

