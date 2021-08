Marvel-Kracher heute im TV: Captain Americas lächerliches Kostüm hat einen Grund

Der erste Avengers-Film ist ein Marvel-Triumph auf ganzer Strecke – zumindest fast. Er beherbergt nämlich auch das lächerlichste Captain America-Kostüm. Dahinter steckt jedoch mehr.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Nick Fury zum ersten Mal die Avengers zusammengetrommelt hat. 2012 startete Marvel's The Avengers in den Kinos und besiegelte den Abschluss der ersten Phase des Marvel Cinematic Universe. Der Film vereinte mehrere zuvor eingeführte Superheld:innen und wurde zu einem Wegweiser des modernen Blockbuster-Kinos.

Doch eine Sache irritierte schon zum Kinostart: das lächerliche Kostüm von Captain America. Der von Chris Evans verkörperte Superheld erlebte sein erstes MCU-Abenteuer bereits in Captain America - The First Avenger. Damals trug er jedoch einen Anzug, der geerdet wirkte und zum Design der anderen Soldatenuniformen passte.

Captain Americas albernes Kostüm im ersten Avengers-Film

Für seinen Avengers-Gig erhielt Captain America aka Steve Rogers einen neuen Anzug. Der strahlte in blauen, weißen und roten Farben – und wirkte, als wäre er ein Überbleibsel von Captain Americas Propagandaauftritten, bei denen er mit wenig subtilen Mitteln als Supersoldat stilisiert wurde. Kurz gesagt: Das Kostüm sah albern aus.

Im Lauf der späteren MCU-Filme hat Captain America einige Kostüm-Updates erhalten. Seine Anzüge wurden zeitgemäßer, reduzierten die knalligen Farben und wirkten insgesamt praktischer. Sein allzu cartooniges Erscheinungsbild im ersten Avengers-Film ist dennoch kein unglücklicher Patzer, sondern erfüllt eine erzählerische Funktion.

Alle MCU-Auftritte von Chris Evans als Captain America:

Wie sich herausstellt, war S.H.I.E.L.D.-Agent Phil Coulson maßgeblich in das Design von Captain Americas erstem Avengers-Anzug involviert. Coulson, ein großer Fan des Superhelden, scheint sehr von alten Captain America-Sammelkarten und anderen nostalgischen Erinnerungen beeinflusst worten zu sein.

Captain Americas-Kostüm spielt dennoch wichtige Rolle

Das unvorteilhafte Captain America-Kostüm fungiert somit als verbindendes Element zum Ursprung der Figur und illustriert zudem Steve Rogers' innere Zerrissenheit. Zum Zeitpunkt des ersten Avengers-Films hat er sich noch nicht vollständig in seinem neuen Leben eingefunden. Für ihn fühlt sich das 21. Jahrhundert sehr fremd an.

Er ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, das sich erst nach und nach anpasst. Der Film greift diesen Umstand vor allem durch pointierte Dialoge auf. Das Kostüm erzählt die Geschichte beiläufig auf der visuellen Ebene weiter. Langsam, aber sicher kommt Steve Rogers im Verlauf des Films in seiner neuen Rolle in der Gegenwart an.

Rückblickend sinkt das Captain America-Kostüm in Marvel's The Avengers im Vergleich zu den späteren und vorherigen Versionen deutlich ab. Im Kontext der Charakterentwicklung von Steve Rogers erfüllt es dennoch eine wichtige Funktion. Gerade im Vergleich mit den anderen Avengers wirkt er noch mehr aus der Zeit gefallen.

