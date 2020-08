Matrix 4 mit Keanu Reeves: Vier wichtige Team-Mitglieder fehlen

Matrix 4 bringt viele vertraute Gesichter der Reihe zurück, allen voran Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. Doch ein paar entscheidende Persönlichkeiten fehlen.

In einer anderen Welt hätten wir vermutlich längst ein Matrix-Reboot mit jüngerer Besetzung gesehen. Glücklicherweise haben die Verantwortlichen von Warner Bros. einer direkten Fortsetzung der ursprünglichen Trilogie grünes Licht gegeben. Matrix 4 kommt und bringt viele vertraute Gesichter mit.

Keanu Reeves als Neo darf natürlich nicht fehlen. Auch Carrie-Anne Moss schlüpft wieder in die Rolle von Trinity. Auf dem Regiestuhl nimmt derweil Lana Wachowski statt - aber Moment! Da fehlt doch jemand? Was ist mit ihrer Schwester, Lilly Wachowski, mit der sie bisher sämtliche ihrer Kinofilme umgesetzt hat.



Auch wenn Matrix 4 auf den ersten Blick wie das ultimative Wachowski-Klassentreffen wirkt, gibt es einige mit dem Matrix-Universum verbundene Persönlichkeiten, die wir bei der Fortsetzung vermissen. Die wichtigsten vier haben wir nachfolgend aufgeführt.

Fehlt bei Matrix 4: Regisseurin Lilly Wachowski

Haben sich die Wachowski-Schwestern getrennt? Oder warum nehmen sie bei Matrix 4 nicht mehr gemeinsam auf dem Regiestuhl Platz? Die Antwort ist weit davon entfernt. Erst kürzlich erklärte Lilly Wachowski, warum sie Hollywood den Rücken kehrte. Schon bei der 2. Staffel von Sense8 hatte sie sich als Regisseurin zurückgezogen.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter sagt sie:

Ich kam zum Film, als er sich auf dem Höhepunkt befand und noch nicht alles von Vorständen und Vermarktern bestimmt wurde. Schlussendlich landeten aber all diese Leute und Institutionen in einem Raum [...]. Das hat für mich persönlich Druck aufgebaut. Ich kam an diesen Punkt, an dem ich weggehen musste.

Daraufhin hat sich Lilly Wachowski anderen Teilen ihres Lebens zugewandt und einen neuen Fokus gesetzt. Zu diesem gehörte auch ihr Coming-out als transgender. Nun will sie die Geschichten von LGBTQ-Menschen in bewegten Bildern erzählen. Als Autorin und Produzentin gehört sie aktuell zum Team hinter der Showtime-Serie Work In Progress.

© Warner Bros. Matrix Reloaded

Fehlt bei Matrix 4: Agent Smith-Darsteller Hugo Weaving

In den ersten drei Matrix-Filmen war er der große Bösewicht, doch in der Fortsetzung fehlt jegliche Spur von ihm: Hugo Weaving. Als Agent Smith wanderte er zwischen den Welten und formulierte jeden Satz so scharf und spitz, wie er konnte. Unvorstellbar, dass dieses ikonische Gesicht nicht in Teil 4 dabei ist.

Hugo Weavings Rückkehr scheiterte allerdings nicht etwa aufgrund kreativer Differenzen, sondern schlicht und ergreifen wegen Terminüberschneidungen. Konkret nennt er die Theaterproduktion The Visit im Gespräch mit Time Out London als Grund für sein Fehlen bei Matrix 4:

Ich dachte, ich könnte beides machen, und es hat acht Wochen gedauert, um die Terminplanung auszuarbeiten [...]. Ich hatte Kontakt mit Lana Wachowski, aber am Ende beschloss sie, dass die Terminplanung nicht funktioniert. Also haben wir die Termine neu geplant, aber sie hat es sich anders überlegt. Sie machen also ohne mich weiter.

© Warner Bros. Matrix Revolutions

Fehlt bei Matrix 4: Kameramann Bill Pope

Ein Grund, warum die ersten drei Matrix-Filme trotz zahlreicher Trittbrettfahrer auch Jahre später noch aus der Masse herausstechen, ist fraglos die Kameraarbeit von Bill Pope. Hier vereinen sich Film noir-Elemente mit dystopischen Landschaftspanoramen, ganz zu schweigen vom herausragenden Einsatz der Bullet Time.

Die Matrix-Filme strotzen nur so vor atemberaubenden Bildern und aufregenden Einstellungen, doch Bill Pope wird definitiv nicht als Kameramann zurückkehren. Nicht zuletzt teilte er kürzlich im Podcast Team Deakins seine unglücklichen Erfahrungen bei Matrix Reloaded und Matrix Revolutions:

Alles, was an der ersten [Matrix-]Erfahrung gut war, war bei den letzten beiden nicht gegeben. Wir waren nicht mehr frei. Die Menschen haben dich angesehen. Es gab sehr viel Druck. In meinem Herzen mochte ich [die Fortsetzungen] nicht. Ich hatte das Gefühl, dass wir in eine andere Richtung hätten gehen sollen

© Warner Bros. Matrix Reloaded

Fehlt bei Matrix 4: Morpheus-Darsteller Laurence Fishburne

Als Ersatz fungiert nun John Toll , der mit den Wachowskis bereits im Zuge von Jupiter Ascending, Cloud Atlas und Sense8 zusammengearbeitet hat.

Wo ist Morpheus? Das war die erste Frage, die vermutlich den meisten Fans durch den Kopf geschossen ist, als Matrix 4 angekündigt wurde. Trotz der Beteiligung von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss war von Laurence Fishburne keine Spur zu entdecken. "Ich wurde nicht gefragt", erklärt der Schauspieler gegenüber The Wrap.

Ausgehend von hartnäckigen Gerüchten wird Morpheus dennoch in Matrix 4 zu sehen sein - allerdings in einer jungen Version. Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II könnte diesen Part übernehmen. Ob das stimmt, wurde bisher von offizieller Seite allerdings noch nicht bestätigt.

Wir sind gespannt, welche Ankündigungen in Zukunft noch zum Personal von Matrix 4 noch kommen. Unklar ist zum Beispiel auch, ob Don Davis als Komponist wieder an Bord ist, nachdem er schon die ersten drei Filme mit seiner unverkennbaren Musik maßgeblich mitgestaltete.

Matrix 4 startet am 1. April 2022 in den US-amerikanischen Kinos. Der deutsche Kinostart sollte zeitnah erfolgen.

