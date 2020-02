Matrix 4 mit Keanu Reeves: Neo und Trinity im neuen Video endlich wieder vereint

Aktuell finden die Dreharbeiten zu Matrix 4 in San Francisco statt. Das neuste Video bringt Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss gemeinsam auf einem Motorrad zurück.

Seit Anfang Februar finden die Dreharbeiten zu Matrix 4 in San Francisco statt, allerdings nicht in großen Studiohallen, sondern mitten auf der Straße. Daher haben uns bereits einige spannende Einblick in die Produktion erreicht, die von Passanten mit ihren Handys mitgefilmt wurden, u.a. das erste Video von Keanu Reeves als Neo sowie Aufnahmen der aufwendige Stunt-Arbeit.

Matrix 4: Neo und Trinity im neuen Video auf einem Motorrad vereint

Das neuste Set-Video dürfte bisher aber für die größten Emotionen sorgen, denn endlich sind Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss wieder vereint - und zwar auf einem Motorrad. Schwarz gekleidet "rasen" sie durch die Nacht. Das sieht zwar bisher noch nicht sehr spektakulär aus und von temporeicher Action ist wenig zu erkennen.

Allein die Reunion von Neo und Trinity lässt, steigert die Vorfreude auf die Fortsetzung jedoch ins Unendliche. Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen:

Hier habt ihr auch nochmal die Perspektive von der anderen Straßenseite, wo Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss besser zu erkennen sind. Nach wie vor spannend ist, dass der John Wick-Look von Keanu Reeves offenbar auch Einzug in Matrix 4 erhält.

Unklar ist bisher, wie Neo und Trinity überhaupt in die Welt der Matrix zurückkehren werden. Keine der beiden Figuren hat die schicksalhaften Ereignissen von Matrix Revolutions überlebt. Im vierten Teil kehren sie trotzdem zurück, genauso wie die von Jada Pinkett Smith verkörperte Niobe. Über den Verbleib von Morpheus wird bisher aber noch ein großes Geheimnis gemacht.

Es wird also definitiv spannend werden, wie das Drehbuch von Lana Wachowski, David Mitchell und Aleksandar Hemon auf die vielen Fragen eingeht, die sich mit der Fortsetzung stellen. Bis zum 1. März 2020 wird Matrix 4 noch in San Francisco gedreht, Danach wird die Produktion in die Filmstudios Babelsberg verlagert. Am 21. Mai 2021 kommt der Film dann in denn USA ins Kino, gleichzeitig mit John Wick 4.

