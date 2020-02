Matrix 4 mit Keanu Reeves: Der deutsche Kinostart steht fest

Die Fortsetzung zu Matrix mit Keanu Reeves ist auf einmal in greifbare Nähe gerückt, denn der Film hat nun einen deutschen Kinostart.

Matrix 4 prescht gerade ordentlich voran, denn nachdem uns in der letzten Zeit gefühlt jeden Tag neue Set-Videos von den Dreharbeiten erreichten, hat die Fortsetzung nun auch einen deutschen Starttermin im Kino erhalten.



Wie vdf.kino , also der deutsche Verband der Filmverleiher, weiß, ist der deutsche Kinostart von Matrix, worin Keanu Reeves als Neo zurückkehren wird, nur noch wenig mehr als ein Jahr entfernt.

Matrix 4: Wann startet das Sequel mit Keanu Reeves?

Der Start des Sequels wird nächstes Jahr in die beste Blockbuster-Zeit fallen. Denn Matrix 4 startet am 20. Mai 2021 in den deutschen Kinos.

© Warner Bros. Matrix mit Keanu Reeves

Damit ordnet der Film sich nur einen halben Monat nach Marvels Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness ein und ist Jurassic World 3, der jetzt seit neustem den aussagekräftigen Titel Dominion trägt, drei Wochen voraus. Ach ja: Und Disney plant derzeit außerdem noch, das 101-Dalmatiner-Spin-off Cruella eine Woche nach Matrix zu bringen. Wenn das kein Buhlen um Zuschauer wird.



Matrix 4 im Kino: Der Blockbuster will es wissen

Das Blockbuster-Startdatum passt zum actionreichen Ansatz von Matrix 4. Nachdem Matrix sich zum Kultfilm entwickelte und Matrix Reloaded und Matrix Revolutions die Trilogie allem Anschein nach beendeten, weiß allerdings noch kaum jemand (außer natürlich Regisseurin Lana Wachowski und ihr Team) wie es handlungstechnisch in der Fortsetzung weitergehen wird.

© Warner Bros. Matrix: Reloaded

Die Dreharbeiten in San Francsico zeigten schon luftige Stunts. Außerdem wurden Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity bei einer Wiedervereinigung auf dem Motorrad gesichtet.

Blicken wir dann noch auf die für Matrix versammelten unzähligen Sense-8-Star-Überläufer als Cast-Zugänge, die bereits verkündeten Matrix-Rückkehrer und andere spannende Neuzugänge, kann die der Film selbst gar nicht schnell genug kommen.

Insofern ist der Kinostart von Matrix 4 am 20. Mai 2021 vielleicht doch noch, zumindest dem Gefühl nach, viel zu weit weg.

Werdet ihr für Matrix 4 und Keanu Reeves einen Kinobesuch im Mai 2021 einplanen?