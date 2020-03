Matrix 4 mit Keanu Reeves: Video zeigt womöglich neue Agent Smith-Armee

Aktuell finden die Dreharbeiten zu Matrix 4 mit Keanu Reeves statt. Das neuste Set-Video verspricht eine aufregende Verfolgungsjagd in den Straßen von San Francisco.

Seit mehreren Wochen nimmt die Crew von Matrix 4 die Straßen von San Francisco in Beschlag, um die Fortsetzung der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves auf die Beine zu stellen. Von den Dreharbeiten haben uns bereits einige Videos erreicht. Zuletzt schlenderte der Hauptdarsteller etwa verloren durch den Regen, als würde er das Ende von Matrix Revolutions nochmal erleben.

Der neuste Einblick in Matrix 4, das uns via Cinema Blend erreicht, verspricht derweil eine aufregende Verfolgungsjagd, in die mindestens ein Polizeiauto und ein anderer Wagen involviert sind. In der Nacht wurde gedreht, der Asphalt ist nass und Nebelmaschinen sorgen für eine atmosphärische Stimmung. Besonders spannend ist jedoch ein anderes Detail in dem neuen Set-Video.

Matrix 4: Verfolgungsjagd mit neuer Agent Smith-Armee?

Offenbar haben wir es hier nicht nur mit einer wilden Verfolgungsjagd, sondern ebenfalls einer Massenszenen zu tun, bei der zahlreiche Statisten zum flüchtenden Auto rennen, auf das Dach springen und mit allen Mitteln versuchen, es zum Stehen zu bringen. Das erinnert ein bisschen an jene Szene in Matrix Reloaded, in der Neo gegen eine ganze Agent Smith-Armee kämpft, die sich unermüdlich auf ihn stürzt.

Bereits seit einiger Zeit wissen wir zwar, dass Hugo Weaving nicht als Agent Smith in Matrix 4 zurückkehren wird. Dennoch könnte es sich hierbei um ein anderes Programm handeln, das sich ebenso vermehren kann und die Jagd auf Neo eröffnet. Als potentielle Agent Smith-Nachfolger würden sich im Cast etwa How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris und der aus Mindhunter bekannte Jonathan Groff anbieten.

Bisher können wir aber nur spekulieren, da es von offizieller Seite keine konkreten Details zur Handlung gibt. Dafür wurde letzte Woche endlich der deutsche Kinostart bekannt gegeben. Während Matrix 4 am 21. Mai 2021 in den USA im Kino startet, erwartet uns die Fortsetzung mit Keanu Reeves hierzulande schon einen Tag früher, am 20. Mai 2021.

Was erwartet ihr euch von den Actionszenen in Matrix 4?