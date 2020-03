MCU-Fans müssen stark bleiben: Disney+ startet ohne den wichtigsten Helden

Es werden 17 MCU-Filme beim Start von Disney+ verfügbar sein. Wer mitrechnet, stellt fest: Es fehlen 11 Filme. Wir sagen euch, was nicht dabei sein wird.

Disney+ kommt immer näher und näher. Der Konzern arbeitet stark am Start des Streamingdienstes in Europa und auch Deutschland. Vor wenigen Stunden wurde das Programm von Disney+ veröffentlicht, mit dem der Dienst zu Beginn bei den Fans punkten und Abonnenten gewinnen will. Richtig glücklich dürften nicht alle sein. Insbesondere MCU-Fans müssen stark bleiben

Alle 7 MCU-Filme, die beim Start von Disney+ fehlen

Kennern des MCU wird aufgefallen sein, dass zumnicht alle Filme des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ verfügbar sein werden. Statt der 23 Filmen, die das erfolgreiche Franchise mittlerweile umfasst, gibt es nur 16 Filme zu sehen. Diese sind hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Wer genau hinsieht, sieht die große Lücke beim I, denn Iron Man fehlt komplett. Alle drei Filme des Superhelden, der das MCU zu einem fulminanten Start verhalf, sind nicht verfügbar. Auch der Hulk-Auftritt, mit dem das MCU nahe zeitgleich im Jahr 2008 startete, ist nicht da. Zudem fehlt Spider-Man.

Weltweite und nationale Rechte an den Filmen dürften dafür die Gründe sein, denn einige Filme wurden nicht von Disney, sondern in Deutschland zum Beispiel von Concorde und Sony vertrieben. Hier müssen die Rechte wohl erst wieder an Disney zurückwandern, damit die Filme auf dem Streamingdienst laufen. Damit ihr seht, was alles fehlt, haben diese Filme ebenfalls für euch aufgelistet.

Was haltet ihr davon, dass das MCU bei Disney+ nicht komplett ist?