Mehr Fantasy-Meisterwerke, als ihr zählen könnt: Riesige Ghibli-Box gibt's nur noch heute für unwiderstehlichen Preis

Beim Prime Day könnt ihr euch die Hayao Miyazaki-Collection als wunderschöne Blu-ray-Edition im Angebot sichern. Damit bekommt ihr viele überragende Fantasy-Geschichten und Anime-Klassiker auf einmal.

Nur wenige Regisseure haben die Anime-Welt so geprägt wie Hayao Miyazaki. Mit Filmen wie Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise oder Mein Nachbar Totoro schuf der Japaner mit seinem legendären Studio Ghibli einige der besten Animations-Klassiker aller Zeiten.

Zum Prime Day könnt ihr euch gerade noch die wunderschön gestaltete Hayao Miyazaki-Collection für nur 96,47 Euro statt 130,44 Euro * sichern. Für Fans und alle, die großartige Fantasy-Geschichten lieben, ein absolutes Muss in der Sammlung.

Das bietet die Hayao Miyazaki-Collection

In der Blu-ray-Box sind diese 10 Filme des Meister-Regisseurs enthalten:

Durch die Blu-ray-Qualität bekommt ihr die Miyazaki-Klassiker in angemessener Qualität geboten.

Hayao Miyazaki veröffentlicht 2023 einen sehr geheimnisvollen Film

In Japan startet am 14. Juli 2023 der finale Film von Miyazaki im Kino. Über How Do You Live? wurden im Vorfeld bis auf den Titel und ein Poster sämtliche Infos zurückgehalten.

Das Studio vertraut voll und ganz auf den Namen des Regisseurs, der Fans von alleine ins Kino locken soll. Wann und wie der Film in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

